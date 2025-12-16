РФ отказалась от рождественского перемирия: "подмена" и "ситуативное решение"

Российские власти не согласилась на рождественское перемирие на российско-украинской войне и подгоняет Украину, чтобы быстрее "достичь мира". В Кремле назвали перемирие временным решением, которое россиянам не подходит, поскольку украинцы хотят "передышку", а РФ этого не допустит.

Москва считает идею перемирия "подменой выхода на соглашение", которое станет временным, а не окончательным, решением, сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ. Кроме того, чиновник заверил, что Кремль не получил проект документа с гарантиями Украине со стороны стран ЕС, и поэтому пока нет оценок этих предложений.

Комментарии Пескова прозвучали около 12 часов 16 декабря. Основная тема выступления — подготовка к прямой линии президент РФ Владимира Путина, которая состоится 19 декабря. Представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о возможности рождественского перемирия на российско-украинской войне. Песков упомянул о требованиях капитуляции Украины, которые "прозрачны" и доведены до сведения Киева и Вашингтона. По его словам, РФ не будет участвовать в воплощении желания украинцев о временном прекращении огня. Кроме того, чиновник подчеркнул, что Украине не дадут передышку, чтобы подготовиться к "продолжению войны", тогда как РФ остановится только после того, как "достигнет своих целей и обеспечит свои интересы".

Відео дня

Песков также уточнил, имел ли Путин разговор с Трампом в последнее время. Представитель Кремля пояснил, что последний разговор был тогда, когда он о нем официально говорил, а после этого главы государства не общались [речь идет, вероятно, о звонке 16 октября — ред.].

Перемирие 2025 — детали переговоров

Днем 16 декабря появилось также заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова для росСМИ. Российский дипломат сообщил, что представители США пообещали запретить Украине вступить в НАТО и также "способствовать передаче территорий". По его словам, речь идет о землях, на которых "веками жили русские" и которые должны "вернуться в российское государство".

Отметим, 15 декабря федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц после очередного раунда переговоров Украины и РФ в Берлине высказал идею объявления рождественского перемирия. Политик обратился к россиянам с предложением прекратить терроризировать украинцев и прекратить бомбардировки энергетики и гражданских объектов.

Напоминаем, 16 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск озвучил обещания с гарантиями безопасности, которые США могут предоставить Украине. При этом медиа Politico сообщило, что предложения США имеют дедлайн и Украина должна ответить в условиях дефицита времени.