США дадут военный ответ, если Россия опять нападет на Украину, — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время переговоров "впервые стало полностью очевидно, что американцы, европейцы и Украина на одной стороне". И он впервые подчеркнул роль США в обеспечении безопасности для Украины.

В случае нового нападения России на Украину США дадут агрессору военный ответ. Об этом в интервью заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Onet.

"Я впервые слышу это от американских переговорщиков, и Стив Уиткофф очень четко заявил, что Америка обязуется предоставить гарантии безопасности Украине таким образом, чтобы у россиян не было сомнений, что американский ответ будет военным, если россияне снова нападут на Украину. Поэтому, в определенном смысле, это похоже на статью 5, но я бы не ссылался непосредственно на статью 5, потому что это может только усложнить дальнейшие переговоры. Но декларация, которую мы услышали сегодня, была действительно далеко идущей", — заявил Туск

Премьер-министр Польши отметил, что во время переговоров "впервые стало полностью очевидно, "что американцы, европейцы и Украина на одной стороне".

По его словам, единственный реальный шанс убедить Россию начать серьезные переговоры о прекращении войны или хотя бы прекращении огня — это объединение всего Запада.

"Крайне важно, чтобы мы вместе с американцами и украинцами действовали как союзники, чтобы россияне и Путин увидели, что между этими тремя сторонами нельзя вбить клин", — подчеркнул он.

По его мнению, американцы убеждены, что смогут вместе с европейцами построить серьезные гарантии безопасности для Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Лидеры стран Европы предложили план гарантий безопасности для Украины из шести пунктов.

Среди них — сохранение численности ВСУ на уровне до 800 тысяч человек в мирное время, управляемые Европой "многонациональные силы", которые будут формироваться при участии "коалиции решительных" при поддержке Вашингтона, механизм контроля за соблюдением прекращения огня во главе с США, юридически обязывающие гарантии безопасности, инвестиции в восстановление Украины и решительная поддержка вступления Украины в Европейский Союз.

Вопрос территорий

Туск отметил, что потенциальные территориальные уступки остаются открытым и очень сложным вопросом, который требует серьезного рассмотрения со стороны Украины. При этом он подчеркнул, что Польша не будет оказывать никакого давления по этому вопросу, и что решение может быть результатом только оценки и расчетов самих украинцев.

"Наша задача — поддержать их в этих переговорах, чтобы не было никакого триумфа России в этом противостоянии. Но это все еще очень сложная задача", — сказал Туск.

Отправит ли Польша войска в Украину

На вопрос о присутствии международных военных сил в Украине как гарантии безопасности Туск подчеркнул, что у Польши будут другие задачи.

"В любом случае Польша будет ключевым узлом — не только Ясенка, но и наши порты, вся логистика в восстановлении Украины", — сказал он.

В то же время, по его словам, Польша сама будет решать, "куда направлять войска, а куда нет".

Замороженные активы РФ для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что соглашение, которые позволят ЕС использовать замороженные активы РФ восстановления Украины, "еще очень далеко".

"На данный момент у нас есть решение, позволяющее навсегда заморозить российские активы... Однако с этого момента до потенциального использования этих средств для восстановления Украины, не говоря уже о военной поддержке Украины, еще световые годы", — признал Туск.

По его словам, на саммите в Брюсселе в четверг, решение о выделении этих средств Украине не примут. При этом, как ожидается, будет достигнуто соглашение о финансировании Украины на следующие два года.

У Туска спросили, совпадает ли позиция США по этому вопросу с позицией Европы, на что тот сказал, что "разница во мнениях совершенно очевидна". Вашингтон призывает не поднимать эту тему, так как это влияет на переговоры.

"Американцы говорят: оставьте эти российские активы в покое, потому что трудно сесть за стол переговоров с Путиным и сказать: "Давайте пойдем на компромисс, но мы заберем ваши деньги". Это американский аргумент, призывающий быть очень осторожными и не доводить дело до грани краха", — заявил Дональд Туск.

В то же время он добавил, что американцы были бы заинтересованы использовать эти деньги "по-другому". Премьер допускает, что США тоже использовали бы часть активов РФ, но предварительно, по согласованию с Кремлем.

"Иногда оказывается, что американцы по-прежнему придерживаются делового подхода к этому вопросу... Трудно говорить о единой европейско-американской позиции в этом вопросе", — заявил Туск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не хочет отдавать Донбасс, а также ни де-юре, ни де-факто не будет признавать эти территории российскими. В то время как США предлагают сделать Донбасс свободной экономической зоной.

Напомним, ранее Фокус писал, что Путин каждые девять дней тратит на войну в Украине 5 миллиардов долларов.