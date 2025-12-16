США дадуть військову відповідь, якщо Росія знову нападе на Україну, — Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час переговорів "уперше стало повністю очевидно, що американці, європейці та Україна на одному боці". І він уперше наголосив на ролі США в забезпеченні безпеки для України.

У разі нового нападу Росії на Україну США дадуть агресору військову відповідь. Про це в інтерв'ю заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Onet.

"Я вперше чую це від американських переговірників, і Стів Віткофф дуже чітко заявив, що Америка зобов'язується надати гарантії безпеки Україні таким чином, щоб у росіян не було сумнівів, що американська відповідь буде військовою, якщо росіяни знову нападуть на Україну. Тож, у певному сенсі, це схоже на статтю 5, але я б не посилався безпосередньо на статтю 5, бо це може тільки ускладнити подальші переговори. Але декларація, яку ми почули сьогодні, була дійсно далекосяжною", — заявив Туск

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що під час переговорів "уперше стало повністю очевидно, "що американці, європейці та Україна на одному боці".

За його словами, єдиний реальний шанс переконати Росію почати серйозні переговори про припинення війни або хоча б припинення вогню — це об'єднання всього Заходу.

"Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями та українцями діяли як союзники, щоб росіяни і Путін побачили, що між цими трьома сторонами не можна вбити клин", — наголосив він.

На його думку, американці переконані, що зможуть разом із європейцями побудувати серйозні гарантії безпеки для України.

Гарантії безпеки для України

Лідери країн Європи запропонували план гарантій безпеки для України з шести пунктів.

Серед них — збереження чисельності ЗСУ на рівні до 800 тисяч осіб у мирний час, керовані Європою "багатонаціональні сили", що формуватимуться за участю "коаліції рішучих" за підтримки Вашингтона, механізм контролю за дотриманням припинення вогню на чолі зі США, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, інвестиції у відновлення України та рішуча підтримка вступу України до Європейського Союзу.

Питання територій

Туск зазначив, що потенційні територіальні поступки залишаються відкритим і дуже складним питанням, яке потребує серйозного розгляду з боку України. Водночас він наголосив, що Польща не чинитиме жодного тиску з цього питання, і що рішення може бути результатом тільки оцінки та розрахунків самих українців.

"Наше завдання — підтримати їх у цих переговорах, щоб не було ніякого тріумфу Росії в цьому протистоянні. Але це все ще дуже складне завдання", — сказав Туск.

Чи відправить Польща війська в Україну

На запитання про присутність міжнародних військових сил в Україні як гарантії безпеки Туск наголосив, що у Польщі будуть інші завдання.

"У будь-якому разі Польща буде ключовим вузлом — не тільки Ясенка, а й наші порти, вся логістика у відновленні України", — сказав він.

Водночас, за його словами, Польща сама вирішуватиме, "куди направляти війська, а куди ні".

Заморожені активи РФ для України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що угода, яка дасть змогу ЄС використати заморожені активи РФ для відновлення України, "ще дуже далеко".

"На даний момент у нас є рішення, що дозволяє назавжди заморозити російські активи... Однак із цього моменту до потенційного використання цих коштів для відновлення України, не кажучи вже про військову підтримку України, ще світлові роки", — визнав Туск.

За його словами, на саміті в Брюсселі в четвер, рішення про виділення цих коштів Україні не ухвалять. При цьому, як очікується, буде досягнуто згоди про фінансування України на наступні два роки.

У Туска запитали, чи збігається позиція США з цього питання з позицією Європи, на що той сказав, що "різниця в думках абсолютно очевидна". Вашингтон закликає не порушувати цю тему, оскільки це впливає на переговори.

"Американці кажуть: залиште ці російські активи в спокої, тому що важко сісти за стіл переговорів із Путіним і сказати: "Давайте підемо на компроміс, але ми заберемо ваші гроші". Це американський аргумент, який закликає бути дуже обережними і не доводити справу до межі краху", — заявив Дональд Туск.

Водночас він додав, що американці були б зацікавлені використовувати ці гроші "по-іншому". Прем'єр припускає, що США теж використовували б частину активів РФ, але попередньо, за узгодженням із Кремлем.

"Іноді виявляється, що американці, як і раніше, дотримуються ділового підходу до цього питання... Важко говорити про єдину європейсько-американську позицію в цьому питанні", — заявив Туск.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не хоче віддавати Донбас, а також ні де-юре, ні де-факто не визнаватиме ці території російськими. У той час як США пропонують зробити Донбас вільною економічною зоною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Путін кожні дев'ять днів витрачає на війну в Україні 5 мільярдів доларів.