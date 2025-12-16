"Позиция наша практическая": Зеленский объяснил, готов ли признать Донбасс российским (видео)

Украина не хочет отдавать Донбасс, а также ни де-юре, ни де-факто не будет признавать эти территории российскими.

В то же время США предлагают сделать Донбасс свободной экономической зоной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркну — свободная экономическая зона — это не значит, что под руководством РФ", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что позиция россиян пока не изменилась.

"Они хотят наш Донбасс. Позиция наша практическая, реальная, справедливая: мы не хотим отдавать наш Донбасс", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что этот вопрос территорий — это один из ключевых вопросов, по которому до сих пор не найден консенсус.

Відео дня

"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем. Но, тем не менее, мы проговорим вопрос о территории. Это один из ключевых вопросов, по которому у нас пока консенсуса нет", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 15 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к выборам и рождественскому перемирию.

Фокус также писал о том, что Зеленский отклонил предложение США по демилитаризованной экономической зоне на Донбассе.