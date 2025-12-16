"Позиція наша практична": Зеленський пояснив, чи готовий визнати Донбас російським (відео)

Україна не хоче віддавати Донбас, а також ні де-юре, ні де-факто не визнаватиме ці території російськими.

Водночас США пропонують зробити Донбас вільною економічною зоною, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю — вільна економічна зона — це не значить, що під керівництвом РФ", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що позиція росіян поки що не змінилась.

"Вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива: ми не хочемо віддавати наш Донбас", — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що це питання територій — це одне з ключових питань, за яким досі не знайдено консенсусу.

"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо. Але, тим не менш, ми проговоримо питання щодо території. Це одне з ключових питань, за яким у нас поки що консенсусу немає", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 15 грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до виборів та різдвяного перемир'я.

Фокус також писав про те, що Зеленський відхилив пропозицію США щодо демілітаризованої економічної зони на Донбасі.