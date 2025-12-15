"Демілітаризованої економічної зони" на Донбасі не буде: Зеленський відхилив пропозицію США, — Bild

Україна категорично відкинула ініціативу США щодо створення на Донбасі так званої "демілітаризованої економічної зони", розцінюючи її як загрозу національній безпеці. У Києві вважають, що така модель фактично відкриває шлях до втрати контролю над територіями та односторонніх поступок Росії.

Як повідомляє німецьке видання Bild, під час складних і напружених переговорів у Берліні між президентом України Володимиром Зеленським та американською делегацією, пов’язаною з оточенням Дональда Трампа, обговорювалися можливі сценарії завершення або заморожування війни. На кону, за оцінками сторін, стояло принципове питання: чи вдасться зупинити активну фазу бойових дій після більш ніж трьох із половиною років повномасштабної агресії Росії, чи війна залишатиметься такою ж інтенсивною й надалі.

В основі переговорного процесу, за даними журналістів, лежить 28-пунктний план США щодо врегулювання війни, який містить низку положень із відчутним проросійським ухилом. Серед них — вимога про фактичну відмову України від курсу на членство в НАТО, а також проведення дострокових виборів у стислі терміни — протягом ста днів.

Відео дня

За інформацією Bild, українська сторона сигналізувала про готовність обговорювати ці пункти за умови надання чітких гарантій. Водночас документ передбачає масштабні територіальні поступки на користь Росії, що для Києва є вкрай чутливим і принциповим питанням.

Особливу критику в Україні викликав пункт 21 запропонованого плану. У ньому, зокрема, зазначається, що Крим, а також Луганська і Донецька області де-факто визнаються російськими. Херсонська та Запорізька області пропонується "заморозити" вздовж нинішньої лінії фронту. Крім того, документ передбачає виведення українських військ із підконтрольної частини Донецької області, яка, за задумом авторів плану, мала б отримати статус демілітаризованої території з міжнародним визнанням російського контролю.

Хоча, за даними видання, Володимир Зеленський не виключає варіант заморожування фронту та тимчасового де-факто контролю Росії над уже окупованими територіями — Кримом, частинами Донеччини, Луганщини, Запоріжжя й Херсонщини, — питання повного відведення Збройних сил України з Донецької області він вважає неприйнятним за будь-яких обставин.

У відповідь на цю позицію американська сторона, як пише Bild, висунула іншу ідею — відведення українських військ приблизно з 5,6 тисячі квадратних кілометрів Донецької області з подальшим створенням там "демілітаризованої економічної зони". Формально така територія не переходила б під контроль російської армії.

Росія, за інформацією журналістів, одразу підтримала цю ініціативу, заявивши про готовність направити на звільнені Україною території "лише підрозділи Національної гвардії". Водночас у Києві наголошують, що ці сили фактично є повноцінним елементом воєнної машини РФ і беруть безпосередню участь у бойових діях.

Також у неділю Володимир Зеленський публічно відреагував на таку пропозицію, заявивши, що не вважає її ані справедливою, ані безпечною. Президент звернув увагу на відсутність чіткого механізму управління подібною "економічною зоною" та наголосив, що немає жодних реальних гарантій того, що Росія дотримається взятих на себе зобов’язань. У Києві побоюються, що після відведення українських військ ці території можуть бути швидко окуповані під іншим приводом.

Високопосадовець України в коментарі Bild підкреслив, що реалізація такого сценарію фактично означала б поразку та капітуляцію української армії. За його словами, Київ не готовий погоджуватися на односторонні кроки без симетричних дій з боку Росії.

Натомість український президент запропонував альтернативний підхід: якщо ЗСУ відходять на п'ять-десять кілометрів, російські війська мають здійснити аналогічний відвід углиб окупованих територій. За даними Bild, це питання наразі залишається відкритим і обговорюється вкрай обережно, у напруженій і конфліктній атмосфері.

Нагадаємо, що 12 грудня видання Le Monde опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що Київ нібито погодився на створення демілітаризованої зони на Донбасі.

Однак згодом радник голови ОП Михайло Подоляк спростував інформацію видання та зауважив, що жодних рішень щодо демілітаризації лінії фронту не існує, а обговорення мають лише теоретичний характер.