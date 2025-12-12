"Буферна зона" на Донбасі існує лише у теорії: Подоляк відреагував на матеріал Le Monde

Україна не погоджувала створення "буферної зони" на Донбасі — про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, спростувавши інформацію французького видання Le Monde. Він наголосив, що жодних рішень щодо демілітаризації лінії фронту не існує, а обговорення мають лише теоретичний характер.

Як розповів в ексклюзивному коментарі Kyiv Post радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, твердження французького видання істотно перебільшують реальний стан переговорного процесу. Представник ОП підкреслив, що повідомлення про узгоджену буферну зону не відповідають дійсності, а жодних політичних рішень із цього питання не ухвалювали.

За словами Подоляка, матеріал Le Monde, де йшлося про нібито готовність України погодитися на демілітаризовану зону по обидва боки нинішньої лінії фронту та включення цього положення до оновленого американського мирного плану, подає надто далеку від реальності інтерпретацію. Він наголосив, що такі сценарії наразі існують лише на рівні загальних концепцій, які обговорюють у межах ширших дискусій щодо гарантій безпеки.

"Поки що йдеться виключно про теоретичні дискусії", – зазначив Подоляк, пояснивши, що в будь-якому переговорному процесі розглядають різні потенційні формати, включно з варіантами зупинки бойових дій на лінії зіткнення.

За його словами, серед можливих моделей теоретично може фігурувати і створення контрольованої буферної або демілітаризованої зони, однак це не означає наявність конкретних домовленостей.

"Такий формат теоретично може включати можливість формування так званої буферної або демілітаризованої зони, яку потрібно буде активно контролювати. Але все це поки що обговорюється лише в рамках гарантій безпеки", – підкреслив він.

Подоляк також наголосив, що будь-які остаточні рішення щодо майбутніх безпекових чи переговорних форматів оголошуватиме виключно Президент України.

Про що йдеться в матеріалі Le Monde

12 грудня видання Le Monde опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що Київ нібито погодився на створення демілітаризованої зони на Донбасі, що передбачає виведення військ з обох боків лінії фронту.

За даними газети, цю пропозицію підтримали європейські лідери та включили до оновленого мирного плану США, підготовленого Зеленським і надісланого президенту США Дональду Трампу, а також до роботи над нею були залучені Емманюель Макрон, Кір Стармер і Фрідріх Мерц.

Згодом радник президента України Дмитро Литвин зазначив, що матеріал був поданий некоректно: Подоляк лише зазначав, що різні питання можна обговорювати, а остаточне рішення належить народу та вищому політичному керівництву.

Також Фокус писав, що, за інформацією The Financial Times, спецпосланець США Стів Віткофф активно переконує Київ погодитися на односторонні територіальні поступки задля швидшого досягнення миру.