Французька газета Le Monde стверджує, що Україна нібито погодилася на демілітаризовану зону на Донбасі, однак слова там нібито спотворені.

Переклад і подача матеріалу були некоректними, заявив у коментарі журналістам радник президента України Дмитро Литвин, передає LB.ua.

У статті видання посилається на слова радника глави Офісу президента Михайла Подоляка. Однак той, стверджує Литвин, говорив, що загалом можна обговорювати різні речі, але питання полягає в деталях. Згоду чи незгоду може висловити тільки народ або вище політичне керівництво.

"Чи погодилася Україна, чи не погодилася — може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні або народом України, вчора президент про це сказав журналістам", — підкреслив радник Зеленського.

Напередодні "Дзеркало тижня" назвало нову версію "мирного плану", яка містить ті ж пункти, тільки дещо видозмінені, вимогою капітуляції України.

Зокрема, у ньому йдеться про те, що на 30% Донецької області можуть влаштувати "демілітаризовану зону", а кордон цієї зони відбуватиметься за лінією, яку узгодять із Російською Федерацією. При цьому Україна фактично не отримає жодних гарантій, і незрозуміло, хто і як контролюватиме дії ЗС РФ.

Своєю чергою США вимагають тільки від однієї зі сторін відведення військ відповідно до нової версії "плану Трампа", і ця сторона — Україна.

Нагадаємо, вранці 12 грудня з'явилася інформація, що Україна нібито погодилася на відведення Збройних сил із Донецької області.

10 грудня у The Washington Post розповіли, що мирний план США передбачає "корейський сценарій" для окупованих регіонів України. Того ж дня ЗМІ повідомили, що Україна надала відповідь США щодо мирного плану: він включає нові ідеї.