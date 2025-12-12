Вывод ВСУ с Донбасса: в Офисе президента ответили

Французская газета Le Monde утверждает, что Украина якобы согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе, однако слова там якобы искажены.

Перевод и подача материала были некорректны, заявил в комментарии журналистам советник президента Украины Дмитрий Литвин, передает LB.ua.

В статье издание ссылается на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Однако тот, утверждает Литвин, говорил, что в целом можно обсуждать разные вещи, но вопрос состоит в деталях. Согласие или несогласие может выразить только народ или высшее политическое руководство.

"Согласилась ли Украина или не согласилась — может решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины, вчера президент об этом сказал журналистам", — подчеркнул советник Зеленского.

Відео дня

Накануне "Зеркало недели" назвало новую версию "мирного плана", которая содержит все те же пункты, только несколько видоизмененные, требованием капитуляции Украины.

В частности, в нем говорится о том, что на 30% Донецкой области могут устроить "демилитаризованную зону", а граница этой зоны будет проходить по линии, которую согласуют с Российской Федерацией.

При этом Украина фактически не получит никаких гарантий, и неясно, кто и как будет контролировать действия ВС РФ.

В свою очередь США требуют только от одной из сторон отвода войск в соответствии с новой версией "плана Трампа", и эта сторона – Украина.

Напомним, утром 12 декабря появилась информация, что Украина якобы согласилась на отвод Вооруженных сил из Донецкой области.

10 декабря в The Washington Post рассказали, что мирный план США предусматривает "корейский сценарий" для оккупированных регионов Украины. В тот же день СМИ сообщили, что Украина предоставила ответ США по мирному плану: он включает новые идеи.