Украина согласилась вывести войска с Донбасса: будет создана "буферная зона", — Le Monde

Украина готова рассмотреть создание демилитаризованной зоны на Донбассе как часть обновленного мирного плана, представленного США и европейским партнерам. Это решение рассматривается как значительная уступка со стороны Киева, которая может стать ключом к остановке почти четырехлетней полномасштабной войны.

Как сообщает Le Monde, украинский переговорщик Михаил Подоляк уточнил, что демилитаризованная зона предусматривает не только отвод украинских и российских войск с обеих сторон фронта, но и присутствие международных наблюдателей, которые будут контролировать соблюдение соглашений. Он отметил, что окончательные параметры зоны и объемы вооружения, которые будут подлежать выводу, еще требуют юридического определения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил 11 декабря, что Украина "готова" к территориальным уступкам. По информации источников, Киев соглашается на ключевой элемент переговоров с США и Россией — создание демилитаризованной зоны, одобренной европейскими партнерами как шаг к завершению почти четырехлетней войны.

Відео дня

Украинская сторона подчеркивает, что демилитаризованная зона может находиться под наблюдением международных сил, в частности США, чтобы предотвратить новые акты агрессии со стороны России.

"ДМЗ должно охватывать обе стороны линии разграничения, а международные наблюдатели должны обеспечивать строгое соблюдение договоренностей", — отметил Подоляк.

По словам украинских переговорщиков, предложенный формат напоминает демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей, созданную в 1953 году. В то же время украинская зона потенциально может быть значительно шире и глубже, чем корейская.

В материале также говорится, что территориальная уступка является непростым решением для Владимира Зеленского, поскольку Кремль требует передачи всех неподконтрольных регионов Донбасса. Президент подчеркнул, что любой компромисс должен быть "справедливым" и подтвержден украинским народом через выборы или референдум.

Также отмечается, что документ, направленный в США, содержит три ключевых блока: завершение войны, формирование европейской системы безопасности и восстановление Украины после конфликта. Особое внимание уделено финансированию реконструкции агрессором, чтобы избежать ситуации, когда он получает выгоду от войны без ответственности.

"Это контрпредложение имеет целью вернуть Дональда Трампа к более благосклонной позиции в отношении Киева и европейских столиц", — говорится в статье.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ожидает, что лидеры Германии, Великобритании и Франции будут оказывать давление на Украину и Зеленского для принятия плана с территориальными уступками и ограничением численности украинских войск.

Также Фокус писал, что, по словам заместителя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, Украина якобы пытается "затянуть" переговорный процесс по окончанию войны.