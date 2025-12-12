"Показал Белому дому средний палец": Медведев возмутился из-за заявления Зеленского о референдуме

Бывший президент России, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова Владимира Зеленского о намерениях провести всеукраинский референдум по территориям.

Медведев возмутился предложением украинского президента, обвинив украинскую сторону в попытке затянуть переговорный процесс по окончанию войны. Свое мнение российский политик высказал на странице в сети X вечером 11 декабря.

По словам экс-президента РФ, Владимир Зеленский таким предложением "показал средний палец" администрации Дональда Трампа.

"Наркоман-фюрер прямо показал Белому дому средний палец", — отметил Медведев.

Он добавил, что Зеленский якобы стремится затормозить переговорный процесс таким образом. Также Медведев обратился к американской стороне с вопросом, "насколько долго" она "это будет терпеть".

"Все понимают, что территориальный референдум в Украине затянет переговоры. Именно этого и стремится киевский клоун. Как долго вы будете это терпеть, Америка?", — написал россиянин.

Скриншот | сообщение Дмитрия Медведева об идее референдума в Украине

Всеукраинский референдум по территориям: что известно

11 декабря во время общения с представителями медиа Владимир Зеленский, как передает "Суспільне", рассказал, что для выяснения территориальных вопросов в процессе завершения войны проведут всеобщий референдум. Речь идет о выяснении статуса так называемых "спорных" территорий.

Однако как будет проходить референдум и когда — пока неизвестно.

Напомним, 4 декабря Дмитрий Медведев пригрозил Европе войной, возмутившись, что лидеры ЕС пытаются передать замороженные российские активы Украине в качестве репарационного кредита.

Ранее Медведев обозвал министра обороны Бельгии Тео Франкена "недоумком", пригрозив "Посейдоном" как оружием "судного дня".