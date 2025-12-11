Россия требует отдать весь Донбасс: Зеленский заговорил о всеукраинском референдуме

Украина не согласна с потерей Донбасса, который США предлагали сделать "свободной экономической зоной". По территориальным вопросам, как отметил Зеленский, планируют проводить всеукраинский референдум.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже передала США свою реакцию на мирный план, который американцы обсуждали с РФ в Москве. Он подтвердил, что теперь в плане 20 пунктов и некоторые из них касаются Донбасса, передает "Суспільне".

Россия хочет видеть в своем составе весь Донбасс, но Украина с этим не согласна. США предлагали сделать его "свободной экономической зоной". Это означает, что украинские войска должны выйти из Донбасса, а РФ не будет заходить на его неоккупированные части.

"Позиция Украины сейчас — "стоим, где стоим", — озвучил Зеленский.

В версии мирного плана, который сейчас рассматривают, говорится, что Россия должна выйти из оккупированных частей Харьковщины и Сумщины. Выход РФ из Запорожья и Херсонщины пока не рассматривается. Россия также хочет оставить себе оккупированную ЗАЭС, но Украина требует, чтобы она была под ее контролем или контролем США.

Відео дня

По территориальным вопросам планируют проводить всеукраинский референдум. Как он будет происходить, пока неизвестно.

Напомним, также Зеленский заявил, что кроме плана из 20 пунктов будут заключены и другие документы, которые будут касаться восстановления Украины, вопросов экономики и гарантий безопасности.

Ранее президент сообщил, что готов к выборам в Украине, о которых постоянно говорит Дональд Трамп.