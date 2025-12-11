Украина уже передала США реакцию на мирный план: будут и другие документы, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже передал Вашингтону реакцию на мирный план, который обсуждали в Москве американская и российская стороны.

Комментарий Зеленского относительно мирного плана передает 11 декабря "Суспільне". На встрече с представителями медиа президент рассказал, что кроме плана из 20 пунктов будут заключены и другие документы, которые будут касаться восстановления Украины, вопросов экономики и гарантий безопасности.

При этом Зеленский отметил, что Украина работала над последней версией соглашения вместе с европейскими партнерами, а процесс редактирования мирного плана до сих пор продолжается, передает "Укрінформ".

"Эта редакция, которую мы передали вчера американской команде, — это наше видение. Но там есть также европейские вопросы в плане и поэтому также есть европейское видение. Это не окончательный план. Это реакция на то, что мы получили, в условиях, которые уже были до этого. Уже был отредактирован первый план — с 28 пунктов план уменьшился до 20 пунктов", — сказал президент.

Відео дня

По словам Зеленского, мирный план является комплексом документов, многие из которых еще не финализированы. Базовой рамкой является вопрос послевоенной экономики, восстановления и гарантий безопасности, а впоследствии на основе пунктов, требующих детализации, будут созданы отдельные документы.

Президент добавил, что спорными остаются вопросы по территориям: Россия требует отдать весь Донбасс и хочет оставить себе оккупированную Запорожскую АЭС, но Украина с этим не соглашается. США в свою очередь предлагают сделать Донецкую и Луганскую область "свободной экономической зоной". При этом РФ должна выйти из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, журналисты CNN 10 декабря раскрыли содержание 20-пунктного мирного плана США, в котором упоминалось о демилитаризованной зоне вдоль линии фронта, а также был призыв к выборам в Украине и обещания гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО.