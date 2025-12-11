Україна вже передала США реакцію на мирний план: будуть й інші документи, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ уже передав Вашингтону реакцію на мирний план, який обговорювали у Москві американська та російська сторони.

Коментар Зеленського щодо мирного плану передає 11 грудня "Суспільне". На зустрічі з представниками медіа президент розповів, що окрім плану з 20 пунктів будуть укладені й інші документи, які стосуватимуться відбудови України, питань економіки та гарантій безпеки.

При цьому Зеленський зазначив, що Україна працювала над останньою версію угоди разом із європейськими партнерами, а процес редагування мирного плану досі триває, передає "Укрінформ".

"Ця редакція, яку ми передали вчора американській команді, — це наше бачення. Але там є також європейські питання у плані і тому також є європейське бачення. Це не остаточний план. Це реакція на те, що ми отримали, в умовах, які вже були до цього. Вже був відредагований перший план — з 28 пунктів план зменшився до 20 пунктів", — сказав президент.

За словами Зеленського, мирний план є комплексом документів, багато з яких іще не фіналізовані. Базовою рамкою є питання післявоєнної економіки, відновлення та гарантій безпеки, а згодом на основі пунктів, що потребують деталізації, будуть створені окремі документи.

Президент додав, що спірними лишаються питання щодо територій: Росія вимагає віддати весь Донбас та хоче залишити собі окуповану Запорізьку АЕС, але Україна з цим не погоджується. США своєю чергою пропонують зробити Донецьку та Луганську область "вільною економічною зоною". При цьому РФ має вийти з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, журналісти CNN 10 грудня розкрили зміст 20-пунктного мирного плану США, в якому згадувалося про демілітаризовану зону вздовж лінії фронту, а також був заклик до виборів в Україні й обіцянки гарантій безпеки, аналогічних статті 5 НАТО.