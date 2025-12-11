Демілітаризована зона, вибори та обмеження армії: у CNN розкрили зміст 20-пунктного мирного плану

Скорочений мирний план із 20 пунктів входить до набору з трьох документів, які обговорюють сторони. Серед пунктів мирного проєкту — демілітаризована зона вздовж лінії фронту, заклик до виборів в Україні, надання гарантій безпеки США, аналогічних статті 5 НАТО, та інші.

Україна надала відповідь США щодо представленого мирного плану з 20 пунктів у середу, 10 грудня, і поки що незрозуміло, які пропозиції чи корективи вніс Київ у пропонований проєкт. Однак європейські дипломати, знайомі зі змістом 20-пунктної пропозиції, розкрили CNN деякі умови, прописані у документі.

Зокрема план із 20 пунктів містить наступне:

надання Україні гарантій безпеки відповідно до статті 5 НАТО, яка передбачає взаємну оборону союзників Північноатлантичного альянсу;

членство України в Європейському Союзі до 2027 року;

заклик до проведення виборів в Україні — це питання підіймали і президент Дональд Трамп, і Кремль;

офіційне визнання США окупованих Росією територій, що могло б свідчити про зміну довготривалої політики Америки щодо визнання територіальної цілісності України;

обмеження чисельності української армії до 800 тисяч осіб (у мирному плані з 28 пунктів йшлося про 600 тисяч військових).

Мирний план із 20 пунктів також виключає формулювання, за яким Україні забороняється приєднання до НАТО будь-коли. Натомість він не містить пункту про потенційне членство України в Північноатлантичному альянсі.

Європейські дипломати також розповіли CNN, що скорочений план містить деякі пункти з початкового документа із 28 умов (зокрема визнання окупованих територій, згадане вище). Це, як пише видання, все ще викликає занепокоєння в української та європейської сторін.

Окрім того, у мирному плані описано, як США та Росія з'ясовують долю заморожених за кордоном російських активів.

Водночас, як пише медіа, попри продовження переговорів, в американському уряді та поміж союзниками панує думка про те, вони є нестійкими. Посадовці вважають, що деякі питання, такі як ті, що стосуються територій, можуть гальмувати процес. Також досі наразі немає жодних ознак того, що лідер Кремля Володимир Путін прагне до мирного врегулювання.

Нагадаємо, 10 грудня у The Washington Post розповіли, що мирний план США передбачає "корейський сценарій" для окупованих регіонів України.

Також 10 грудня в Axios розповіли, що Україна надала відповідь США щодо мирного плану: він включає нові ідеї.