Демилитаризованная зона, выборы и ограничения армии: в CNN раскрыли содержание 20-пунктного мирного плана

Сокращенный мирный план из 20 пунктов входит в набор из трех документов, которые обсуждают стороны. Среди пунктов мирного проекта — демилитаризованная зона вдоль линии фронта, призыв к выборам в Украине, предоставление гарантий безопасности США, аналогичных статье 5 НАТО, и другие.

Украина предоставила ответ США относительно представленного мирного плана из 20 пунктов в среду, 10 декабря, и пока непонятно, какие предложения или коррективы внес Киев в предлагаемый проект. Однако европейские дипломаты, знакомые с содержанием 20-пунктного предложения, раскрыли CNN некоторые условия, прописанные в документе.

В частности план из 20 пунктов содержит следующее:

предоставление Украине гарантий безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО, которая предусматривает взаимную оборону союзников Североатлантического альянса;

членство Украины в Европейском Союзе до 2027 года;

призыв к проведению выборов в Украине — этот вопрос поднимали и президент Дональд Трамп, и Кремль;

официальное признание США оккупированных Россией территорий, что могло бы свидетельствовать об изменении долговременной политики Америки относительно признания территориальной целостности Украины;

ограничение численности украинской армии до 800 тысяч человек (в мирном плане из 28 пунктов речь шла о 600 тысячах военных).

Мирный план из 20 пунктов также исключает формулировку, по которой Украине запрещается присоединение к НАТО когда-либо. Зато он не содержит пункта о потенциальном членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Европейские дипломаты также рассказали CNN, что сокращенный план содержит некоторые пункты из первоначального документа из 28 условий (в частности признание оккупированных территорий, упомянутое выше). Это, как пишет издание, все еще вызывает беспокойство у украинской и европейской сторон.

Кроме того, в мирном плане описано, как США и Россия выясняют судьбу замороженных за рубежом российских активов.

В то же время, как пишет медиа, несмотря на продолжение переговоров, в американском правительстве и между союзниками царит мнение о том, что они являются неустойчивыми. Чиновники считают, что некоторые вопросы, такие как те, что касаются территорий, могут тормозить процесс. Также до сих пор пока нет никаких признаков того, что лидер Кремля Владимир Путин стремится к мирному урегулированию.

Напомним, 10 декабря в The Washington Post рассказали, что мирный план США предусматривает "корейский сценарий" для оккупированных регионов Украины.

Также 10 декабря в Axios рассказали, что Украина предоставила ответ США по мирному плану: он включает новые идеи.