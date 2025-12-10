"Включает новые идеи": Украина передала США свой ответ на мирный план, — СМИ

В среду, 10 декабря, украинская сторона передала администрации президента США Дональда Трампа свой пошаговый ответ на последнюю версию американского мирного плана. Ответ содержит комментарии и правки, чтобы воплощение плана "было осуществимым".

Ответ прислал секретарь СНБО Рустем Умеров зятю и посланнику Дональда Трампа Джареду Кушнеру. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По словам украинского чиновника, ответ Украины поступил после нескольких дней консультаций с европейскими союзниками, в частности Великобританией, Германией и Францией. Он содержит определенные комментарии и правки, а также новые идеи по выяснению спорных вопросов — таких как территории и Запорожская атомная электростанция.

Чиновник также добавил, что, предварительно, в четверг, 11 декабря, состоится виртуальная встреча между американской и украинской сторонами для продолжения переговоров по конкретным пунктам мирного плана. Сам Трамп в среду провел телефонный разговор с европейцами на фоне напряженности между сторонами по выяснению моментов мирного плана, пишет издание.

"Мы обсудили Украину довольно резкими словами. Посмотрим, что будет", — заявил Трамп после разговора.

Стороны обсуждают три документа

Издание Bloomberg также сообщило о том, что Украина дала ответ на мирный план США. Как пишет медиа, после нескольких недель переговоров был сформирован документ, который "является более приемлемым для Киева", однако все еще остаются несколько спорных моментов

СМИ также пишет, что сейчас между странами обсуждается три документа:

первый — общий план для прекращения войны;

второй касается гарантий безопасности для Украины;

третий — сосредоточен на восстановлении Украины после войны.

Сейчас же вопросом остается то, готов ли президент России Владимир Путин согласиться на соглашение о прекращении войны, пишет издание.

Стоит заметить, что Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 декабря анонсировал встречу "Коалиции желающих".

Напомним, 10 декабря журналист Corriere della Sera Марко Галлуццо сообщил, что премьер-министр Италии Мелони уговаривала Зеленского пойти на уступки и принять мирный план Трампа.

Также 10 декабря издание The Washington Post рассказало, что мирный план США предусматривает "корейский сценарий" для оккупированных территорий Украины.