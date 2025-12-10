Мелони уговаривала Зеленского пойти на уступки и принять мирный план Трампа, — СМИ

Встреча премьер-министра Италии и президента Украины длилась 90 минут и во время нее обсуждался мирный план Трампа, а также вероятность того, что Зеленскому придется пойти на "болезненные уступки".

Журналист Corriere della Sera Марко Галлуццо отмечает, что за фасадом конструктивной и основанной на взаимном доверии встречи, за официальными заявлениями, в ходе 90-минутной встречи Мелони и Зеленского открылась совсем другая история.

"История, в которой отчетливо проявилось давление, оказываемое украинскими сотрудниками на Рим. И со стороны нашего премьер-министра разговор также был откровенным, и его послание можно резюмировать так: "Учтите, что вам, возможно, придется пойти на некоторые болезненные уступки", — заявляет Галуццо.

Встреча Зеленского и Мелони в Риме Фото: Офис президента

Перед встречей с Владимиром Зеленским Джорджия Мелони провела встречи с министрами обороны и иностранных дел Гвидо Крозето и Антонио Таяни, а также параллельные личные встречи двух министров с их украинскими коллегами.

Отмечается, что Италия поддерживает спешку, которую американцы проявляют в переговорах, а Зеленский ослаблен расследованиями коррупции в его правительстве.

И кроме этого, в Италии хотят достижения справедливого и прочного мирного плана, но с учетом американского, а не европейского лидерства.

Галуццо заявляет, что Мелони проводит своего рода "моральное воздействие" на Зеленского, в том числе и от имени Белого дома. При этом Зеленский делает прямо противоположное, прося Мелони смягчить позицию Дональда Трампа и американских переговорщиков, которые составили крайне невыгодный для Киева мирный план.

Отмечается, что когда президент Украины допустил возможность новых выборов, то это был скорей вызов, чем шаг назад и это заявление добавляет еще один уровень сложности к состоянию переговоров.

А также упоминается важность завлений, сделанных министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

В Палаццо-Киджи он вежливо изложил своего рода список того, что Киев хочет получить от Италии:

более активную роль в разблокировке российских активов, замороженных в Бельгии;

выход из неопределенности, связанной с задержкой программы PURL;

закупку американского оружия, в которой до сих пор участвовало более 15 государств ЕС, но не Рим (оружие будет передано Киеву, как и просил сам Трамп);

перенаправление части ресурсов (15 миллиардов евро для Италии), которые программа "Европейская безопасность" выделяет на укрепление вооруженных сил государств-членов.

Италия входит в число тех 4 из 19 государств, которые не будут использовать часть средств для военной помощи Украине.

Есть достаточно оснований полагать, что в Риме не все прошло гладко и впервые с обеих сторон четко обозначились некоторые разногласия.

"Мелони, по крайней мере для Демократической партии и остальной оппозиции, продолжает занимать позицию "в двух лагерях": с одной стороны, она поддерживает усилия Европы по защите Киева, в том числе от дипломатических атак со стороны США, но в то же время не желает даже немного дистанцироваться от жесткого тона, который Дональд Трамп навязывает текущим переговорам", — резюмирует Марко Галлуццо.

В Офисе президента не комментировали заявление итальянских журналистов о том, что Владимира Зеленского уговаривали в Риме пойти на уступки.

Напомним, после встречи с Джоржией Мелони президент Украины заявил, что он готов провести выборы в Украине, на которых так настаивает Дональд Трамп, но у него есть ряд условий.

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico, опубликованном 9 декабря, сказал, что Украина должна провести выборы. Он заявил, что Киев "использует войну" для оттягивания этого процесса, а перенос выборов даже в условиях полномасштабной войны не соответствует принципам демократии.