Мелоні вмовляла Зеленського піти на поступки і ухвалити мирний план Трампа, — ЗМІ

Зустріч прем'єр-міністерки Італії та президента України тривала 90 хвилин і під час неї обговорювали мирний план Трампа, а також імовірність того, що Зеленському доведеться піти на "болючі поступки".

Журналіст Corriere della Sera Марко Галлуццо зазначає, що за фасадом конструктивної і заснованої на взаємній довірі зустрічі, за офіційними заявами, під час 90-хвилинної зустрічі Мелоні і Зеленського відкрилася зовсім інша історія.

"Історія, в якій чітко проявився тиск, який чинять українські співробітники на Рим. І з боку нашої прем'єр-міністерки розмова також була відвертою, і її послання можна резюмувати так: "Врахуйте, що вам, можливо, доведеться піти на деякі болючі поступки", — заявляє Галуццо.

Зустріч Зеленського і Мелоні в Римі Фото: Офис президента

Перед зустріччю з Володимиром Зеленським Джорджія Мелоні провела зустрічі з міністрами оборони і закордонних справ Гвідо Крозето і Антоніо Таяні, а також паралельні особисті зустрічі двох міністрів з їхніми українськими колегами.

Зазначається, що Італія підтримує поспіх, який американці проявляють у переговорах, а Зеленський ослаблений розслідуваннями корупції в його уряді.

І крім цього, в Італії хочуть досягнення справедливого і міцного мирного плану, але з урахуванням американського, а не європейського лідерства.

Галуццо заявляє, що Мелоні здійснює свого роду "моральний вплив" на Зеленського, зокрема й від імені Білого дому. Водночас Зеленський робить прямо протилежне, просячи Мелоні пом'якшити позицію Дональда Трампа й американських переговірників, які склали вкрай невигідний для Києва мирний план.

Зазначається, що коли президент України допустив можливість нових виборів, то це був радше виклик, ніж крок назад, і ця заява додає ще один рівень складності до стану переговорів.

А також згадується важливість заяв, зроблених міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

У Палаццо-Кіджі він ввічливо виклав свого роду список того, що Київ хоче отримати від Італії:

активнішу роль у розблокуванні російських активів, заморожених у Бельгії;

вихід із невизначеності, пов'язаної із затримкою програми PURL;

закупівлю американської зброї, в якій досі брало участь понад 15 держав ЄС, але не Рим (зброю буде передано Києву, як і просив сам Трамп);

перенаправлення частини ресурсів (15 мільярдів євро для Італії), які програма "Європейська безпека" виділяє на зміцнення збройних сил держав-членів.

Італія входить до числа тих 4 із 19 держав, які не використовуватимуть частину коштів для військової допомоги Україні.

Є достатньо підстав вважати, що в Римі не все пройшло гладко і вперше по обидва боки чітко позначилися деякі розбіжності.

"Мелоні, принаймні для Демократичної партії та решти опозиції, продовжує займати позицію "у двох таборах": з одного боку, вона підтримує зусилля Європи щодо захисту Києва, зокрема й від дипломатичних атак з боку США, але водночас не бажає навіть трохи дистанціюватися від жорсткого тону, який Дональд Трамп нав'язує поточним переговорам", — резюмує Марко Галлуццо.

В Офісі президента не коментували заяву італійських журналістів про те, що Володимира Зеленського вмовляли в Римі піти на поступки.

Нагадаємо, після зустрічі з Джорджією Мелоні президент України заявив, що він готовий провести вибори в Україні, на яких так наполягає Дональд Трамп, але у нього є низка умов.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico, опублікованому 9 грудня, сказав, що Україна має провести вибори. Він заявив, що Київ "використовує війну" для відтягування цього процесу, а перенесення виборів навіть в умовах повномасштабної війни не відповідає принципам демократії.