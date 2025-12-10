"Включає нові ідеї": Україна передала США свою відповідь на мирний план, — ЗМІ

У середу, 10 грудня, українська сторона передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою покрокову відповідь на останню версію американського мирного плану. Відповідь містить коментарі та правки, аби втілення плану "було здійсненним".

Відповідь надіслав секретар РНБО Рустем Умєров зятю та посланцю Дональда Трампа Джареду Кушнеру. Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

За словами українського чиновника, відповідь України надійшла після кількох днів консультацій з європейськими союзниками, зокрема Великою Британією, Німеччиною та Францією. Вона містить певні коментарі та правки, а також нові ідеї щодо з'ясування спірних питань — таких як території та Запорізька атомна електростанція.

Посадовець також додав, що, попередньо, у четвер, 11 грудня, відбудеться віртуальна зустріч між американською та українською сторонами для продовження переговорів щодо конкретних пунктів мирного плану. Сам Трамп у середу провів телефонну розмову з європейцями на тлі напруженості між сторонами щодо з'ясування моментів мирного плану, пише видання.

"Ми обговорили Україну досить різкими словами. Побачимо, що буде", — заявив Трамп після розмови.

Сторони обговорюють три документи

Видання Bloomberg також повідомило про те, що Україна дала відповідь на мирний план США. Як пише медіа, після кількох тижнів переговорів було сформовано документ, який "є прийнятнішим для Києва", однак все ще залишаються кілька суперечливих моментів

ЗМІ також пише, що наразі між країнами обговорюється три документи:

перший — загальний план для припинення війни;

другий стосується гарантій безпеки для України;

третій — зосереджений на відбудові України після війни.

Наразі ж питанням залишається те, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду щодо припинення війни, пише видання.

Варто зауважити, що Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 грудня анонсував зустріч "Коаліції охочих".

Нагадаємо, 10 грудня журналіст Corriere della Sera Марко Галлуццо повідомив, що прем'єр-міністерка Італії Мелоні вмовляла Зеленського піти на поступки та ухвалити мирний план Трампа.

Також 10 грудня видання The Washington Post розповіло, що мирний план США передбачає "корейський сценарій" для окупованих територій України.