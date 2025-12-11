Росія вимагає віддати весь Донбас: Зеленський заговорив про всеукраїнський референдум

Україна не згодна з втратою Донбасу, який США пропонували зробити "вільною економічною зоною". Щодо територіальних питань, як зазначив Зеленський, планують проводити всеукраїнський референдум.

Володимир Зеленський розповів, що Україна вже передала США свою реакцію на мирний план, який американці обговорювали з РФ у Москві. Він підтвердив, що тепер у плані 20 пунктів і деякі з них стосуються Донбасу, передає "Суспільне".

Росія хоче бачити у своєму складі весь Донбас, але Україна з цим не згодна. США пропонували зробити його "вільною економічною зоною". Це означає, що українські війська мають вийти з Донбасу, а РФ не заходитиме на його неокуповані частини.

"Позиція України зараз — "стоїмо, де стоїмо", — озвучив Зеленський.

У версії мирного плану, який наразі розглядають, ідеться, що Росія має вийти з окупованих частин Харківщини та Сумщини. Вихід РФ із Запоріжжя та Херсонщини поки що не розглядається. Росія також хоче залишити собі окуповану ЗАЕС, але Україна вимагає, щоб вона була під її контролем або контролем США.

Відео дня

Щодо територіальних питань планують проводити всеукраїнський референдум. Як він відбуватиметься, поки невідомо.

Нагадаємо, також Зеленський заявив, що окрім плану з 20 пунктів будуть укладені й інші документи, які стосуватимуться відновлення України, питань економіки та гарантій безпеки.

Раніше президент повідомив, що готовий до виборів в Україні, про які постійно говорить Дональд Трамп.