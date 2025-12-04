Медведев пригрозил Европе войной: при каких условиях РФ готова начать боевые действия

Бывший президент России, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил странам Европейского союза войной. Он назвал ЕС "сумасшедшим".

В то же время Медведев назвал условие для объявления войны Евросоюзу. Об этом он написал в своем Telegram.

Экс-президент РФ возмутился, что ЕС пытается передать замороженные российские активы Украине в качестве репарационного кредита.

При этом он утверждает, что в соответствии с международным правом, такие действия могут восприниматься как casus belli (формальный повод для развязывания войны одним государством против другого).

"И тогда возврат этих денег может произойти уже не через суд, а путем настоящих репараций, выплаченных в натуральной форме поверженным врагам России", — заявил Медведев.

Репарационный кредит Украине

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Евросоюз предлагает предоставить Киеву кредит в размере около 105 миллиардов долларов в течение следующих двух лет. Это меньше, чем было предложено ранее, когда Украине хотели предоставить кредит на общую сумму в 186 миллиардов долларов. Такое решение позволит сохранить резервы, которые администрация президента США Дональда Трампа предложила использовать в рамках потенциального мирного плана.

Відео дня

Страны ЕС якобы верят, что это позволит снизить опасения Бельгии. В Брюсселе, где хранится большее количество замороженных активов, боятся, что их будут ждать огромные финансовые риски, если Москва сможет оспорить использование ее активов.

Также чиновники считают, что этот план оставляет Европе рычаги влияния в мирном процессе. Ведь США ведет переговоры непосредственно с Россией и Украиной. Деньги не могут быть возвращены России без согласия ЕС на снятие санкций с этих средств.

Напомним, ранее утверждалось, что еврочиновники подозревают Бельгию в том, что она, вероятно, присваивает доходы, полученные на замороженных активах Российской Федерации.

Зато в Бельгии считают, что если использовать замороженные активы Российской Федерации в поддержку Украины, то это помешает мирному плану и завершению войны.

Суммарно на счетах Euroclear, бельгийского центрального депозитария ценных бумаг, хранится около 200 млрд евро в ценных бумагах. В 2024 году эта европейская страна согласилась отдавать 25% от доходов и налогов (extraordinary revenue) от российских денег на помощь Украине. По ориентировочным оценкам, речь шла о 2 млрд евро, которые должна была получить Украина в 2024 и, соответственно, в 2025 году. При этом дефицит бюджета Украины на 2025 год — около 27 млрд евро, а не полученная сумма от Бельгии — 1/14 часть этой суммы.