Медведєв пригрозив Європі війною: за яких умов РФ готова розпочати бойові дії

Колишній президент Росії, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив країнам Європейського союзу війною. Він назвав ЄС "божевільним".

У той же час Медведєв назвав умову для оголошення війни Євросоюзу. Про це він написав у своєму Telegram.

Експрезидент РФ обурився, що ЄС намагається передати заморожені російські активи Україні в яксоті репараційного кредиту.

При цьому він стверджує, що відповідно до міжнародного права, такі дії можуть сприйматися як casus belli (формальний привід для розв'язування війни однією державою проти іншої).

"І тоді повернення цих грошей може статися вже не через суд, а шляхом справжніх репарацій, виплачених в натуральній формі поваленим ворогам Росії", — заявив Медведєв.

Репараційний кредит Україні

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Євросоюз пропонує надати Києву кредит у розмірі близько 105 мільярдів доларів протягом наступних двох років. Це менше, ніж було запропоновано раніше, коли Україні хотіли надати кредит на загальну суму в 186 мільярдів доларів. Таке рішення дасть змогу зберегти резерви, які адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала використати в рамках потенційного мирного плану.

Країни ЄС нібито вірять, що це дозволить знизити побоювання Бельгії. У Брюсселі, де зберігається більша кількість заморожених активів, бояться, що на них чекатимуть величезні фінансові ризики, якщо Москва зможе оскаржити використання її активів.

Також чиновники вважають, що цей план залишає Європі важелі впливу в мирному процесі. Адже США веде переговори безпосередньо з Росією та Україною. Гроші не можуть бути повернуті Росії без згоди ЄС на зняття санкцій з цих коштів.

Нагадаємо, раніше стверджувалося, що європосадовці підозрюють Бельгію у тому, що вона, ймовірно, привласнює прибутки, отримані на заморожених активах Російської Федерації.

Натомість у Бельгії вважають, що якщо використовувати заморожені активи Російської Федерації на підтримку України, то це завадить мирному плану та завершенню війни.

Сумарно на рахунках Euroclear, бельгійського центрального депозитарію цінних паперів, зберігається близько 200 млрд євро у цінних паперах. У 2024 році ця європейська країна погодилась віддавати 25% від доходів та податків (extraordinary revenue) від російських грошей на допомогу Україні. За орієнтовними оцінками, ішлося про 2 млрд євро, які мала отримати Україна у 2024 та, відповідно, у 2025 році. При цьому дефіцит бюджету України на 2025 рік — близько 27 млрд євро, а не отримана сума від Бельгії — 1/14 частина цієї суми.