Не буде миру: Бельгія пояснила, чому опирається конфіскації активів РФ, — Reuters

Якщо використовувати заморожені активи Російської Федерації на підтримку України, то це завадить мирному плану та завершенню війни, вважають у Бельгії. Про таку позицію бельгійських політиків повідомили Європейський Союз у спеціальному листі.

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер написав листа президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та прокоментував можливість використання російських грошей, написало агентство Reuters. Лист з'явився у відповідь на жовтневий саміт ЄС, на якому пропонували активи РФ розглядати як "репараційний кредит", який отримає Україна як компенсацію за вторгнення та втрати. З'ясувалось, що Бельгію не переконали юридичні обґрунтування, озвучені європейцями.

Reuters написало про позицію Бельгії зранку 28 листопада. Про лист, який Вевер написав фон дер Ляєн, повідомило медіа The Financila Times. Європа пропонувала надати Україні 140 млрд євро Україні й це мала бути позика. У тексті документа ідеться про те, що бельгійці не бачать законних юридичних підстав, щоб погодитись на цю ідею.

"Лідери ЄС спробували на саміті минулого місяця узгодити план використання 140 мільярдів євро (162 мільярди доларів) заморожених російських суверенних активів у Європі як позики для Києва, але не змогли заручитися підтримкою Бельгії, де зберігається значна частина цих коштів", — підсумувало Reuters, уточнивши, що пресслужба Єврокомісії поки не відповіла на звернення.

Барт де Вевер — бельгійський політик, який на початку вторгнення РФ, весною 2022 року, назвав російського президента Путіна "психопатом" та "божевільним". У Бельгії зберігається орієнтовно 180 млрд євро заморожених активів РФ, з них 140 млрд євро — активи Центробанку, решта — кошти компаній та фізичних осіб.

Мирний план — деталі

Зазначимо, про заморожені активи РФ згадували у мирному плані США, який медіа опублікували 2021 листопада. Згідно з текстом документа, передбачалась конфіскація 100 млрд євро, і їх мали інвестувати у відновлення України після завершення війни. При цьому пропонувалось, що 50% прибутків від цих капіталовкладень отримуватиме США.

Тим часом 27 листопада Володимир Путін вперше відреагував на мирний план США. Очільник Кремля заявив, що може зупинитись, якщо йому віддадуть частину території України, які РФ вважає своїми. З іншого боку, на думку Путіна, поки що в Україні не має легітимного посадовця, який міг би підписати мирний план: він не вважає, що Володимир Зеленський може це зробити.

