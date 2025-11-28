Росія не піде на угоду зі США: чому Путін відкидає план Трампа, — Sky News

Володимир Путін 27 листопада вперше публічно відреагував на пропозицію США з українського питання, заявивши, що план Дональда Трампа може стати "основою для майбутніх угод". Однак під час подальшого обговорення кремлівський лідер фактично підтвердив: Москва не готова йти на реальні компроміси, а умови перемир'я залишаються колишніми та неприйнятними для України.

Під час пресконференції Путін використовував м'яку, примирливу риторику, демонструючи зовнішню готовність до переговорів, пише Айвор Беннетт зі Sky News. Президент заявив, що Росія відкрита для серйозних обговорень і навіть готова говорити про європейську безпеку.

"Однак обговорити не означає погоджуватися, і вже точно не означає йти на компроміс", — переконаний Беннетт.

У міру того як розмова зміщувалася до ключових спірних пунктів, тон російського лідера різко змінився. На першому місці знову опинилися територіальні вимоги — "ключовий момент", за словами Путіна.

Йдеться про визнання російського суверенітету над окупованими Кримом і Донбасом. Саме цей пункт у початковому 28-пунктному проєкті мирного плану США став причиною рішучої відмови Києва. Американська сторона пізніше виключила його з оновленого проєкту, але Путін фактично дав зрозуміти: Москва вимагає повернути цей пункт на стіл.

Путін також виступив із прямим попередженням Україні, заявивши, що припинення вогню можливе тільки в разі відходу українських військ із підконтрольних територій.

"Українські війська повинні піти з утримуваних ними територій, і тоді бойові дії припиняться. Якщо вони не підуть, то ми доб'ємося цього збройними засобами", — заявив глава Кремля.

Така риторика діаметрально протилежна реальним мирним сигналам і свідчить, що Кремль, як і раніше, розглядає війну як спосіб нав'язати свої умови.

Ба більше, російський лідер знову порушив питання про легітимність президентства Володимира Зеленського, що, на думку Москви, нібито унеможливлює підписання юридично зобов'язуючих угод. Беннетт зазначає, що подібні заяви — не юридичний аргумент, а інструмент затягування переговорів і спроба перекласти відповідальність за відсутність прогресу на Київ.

"Тому, коли наступного тижня американський посланник Стів Віткофф відвідає Москву для переговорів у Кремлі, малоймовірно, що він поїде з беззастережною згодою на останній мирний план США", — підсумував британський журналіст.

Нагадаємо, 27 листопада після конференції ОДКБ у Киргизстані президент РФ Володимир Путін уперше відреагував на мирний план США. Він пообіцяв завершити війну, якщо ЗСУ підуть із неокупованих частин Донецької області, інакше він готовий воювати доти, доки не окупує цю частину українських земель.