Россия не пойдет на сделку с США: почему Путин отвергает план Трампа, — Sky News

Владимир Путин 27 ноября впервые публично отреагировал на предложение США по украинскому вопросу, заявив, что план Дональда Трампа может стать "основой для будущих соглашений". Однако при дальнейшем обсуждении кремлевский лидер фактически подтвердил: Москва не готова идти на реальные компромиссы, а условия перемирия остаются прежними и неприемлемыми для Украины.

Во время пресс-конференции Путин использовал мягкую, примирительную риторику, демонстрируя внешнюю готовность к переговорам, пишет Айвор Беннетт из Sky News. Президент заявил, что Россия открыта для серьезных обсуждений и даже готова говорить о европейской безопасности.

"Однако обсудить не значит соглашаться, и уж точно не значит идти на компромисс", — убежден Беннетт.

По мере того как разговор смещался к ключевым спорным пунктам, тон российского лидера резко изменился. На первом месте вновь оказались территориальные требования — "ключевой момент", по словам Путина.

Речь идет о признании российского суверенитета над оккупированными Крымом и Донбассом. Именно этот пункт в изначальном 28-пунктном проекте мирного плана США стал причиной решительного отказа Киева. Американская сторона позже исключила его из обновленного проекта, но Путин фактически дал понять: Москва требует вернуть этот пункт на стол.

Путин также выступил с прямым предупреждением Украине, заявив, что прекращение огня возможно только при уходе украинских войск с подконтрольных территорий.

"Украинские войска должны уйти с удерживаемых ими территорий, и тогда боевые действия прекратятся. Если они не уйдут, то мы добьемся этого вооруженными средствами", — заявил глава Кремля.

Такая риторика диаметрально противоположна реальным мирным сигналам и свидетельствует, что Кремль по-прежнему рассматривает войну как способ навязать свои условия.

Более того российский лидер вновь поднял вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского, что, по мнению Москвы, якобы делает невозможным подписание юридически обязывающих соглашений. Беннетт отмечает, что подобные заявления — не юридический аргумент, а инструмент затягивания переговоров и попытка переложить ответственность за отсутствие прогресса на Киев.

"Поэтому, когда на следующей неделе американский посланник Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров в Кремле, маловероятно, что он уедет с безоговорочным согласием на последний мирный план США", — подытожил британский журналист.

Напомним, 27 ноября после конференции ОДКБ в Кыргызстане президент РФ Владимир Путин впервые отреагировал на мирный план США. Он пообещал завершить войну, если ВСУ уйдут из неоккупированных частей Донецкой области, иначе он готов воевать до тех пор, пока не оккупирует эту часть украинских земель.