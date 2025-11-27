"Мирный план Трампа" зашел в тупик: The Atlantic раскрыл детали переговоров

Президент США Дональд Трамп не смог выполнить одно из своих предвыборных обещаний — завершить российско-украинскую войну за 24 часа. В то же время он продолжает пытаться остановить боевые действия. Последний мирный план был наполнен требованиями Кремля, а Трамп ультимативно хотел, чтобы Зеленский согласился на это "предложение".

При этом усилия Трампа напоминают больше маятник, который колеблется между позициями России и Украины, а иногда останавливается посередине, чтобы выразить разочарование всей ситуацией. Об этом говорится в материале The Atlantic "Детали последней попытки Трампа достичь мира в Украине".

Отмечается, что последнее предложение мирного плана было наполнено требованиями Кремля, а Трамп ультимативно хотел, чтобы Зеленский согласился на этот план. Для этого в Киев даже отправили министра армии США Дэна Дрисколла, который прибыл в Киев тогда, когда в СМИ оказались пункты этого плана. И несмотря на то, что план не удовлетворил Украину, украинская власть не отвергла возможность обсуждения плана.

"Мы думали, что попытаемся открыть двери, но они были открыты. Они были готовы к переговорам", — заявил один из американских чиновников о визите Дрисколла.

При этом американцы также были готовы к переговорам. Благодаря этому, во время переговоров в Женеве, удалось не только избавиться от дедлайна от Трампа о необходимости принятия решений, но и изменить план, сократив его до 19 пунктов, которые учитывают интересы Украины.

Теперь Трамп хочет, чтобы новая версия плана была представлена россиянам, но здесь может стать главная проблема — Россия дала понять, что не планирует отступать от своих основных требований, которые Путин лично сообщил Трампу во время саммита на Аляске в августе.

По мнению издания, последняя попытка Трампа завершить эту войну может восприниматься как переговорная тактика с целью заставить Россию уступить. В то же время большинство европейских союзников Трампа считают, что эта стратегия не сработает, если Белый дом не признает, что Россия начала войну, и что Украина и ее союзники должны заставить Россию завершить войну.

Европейцы, которые пытаются сделать это уже не первый год, уверены, что именно стратегия принуждения России остановить войну в конце концов сработает.

"У нас уже был устойчивый план, — рассказал один из высокопоставленных европейских дипломатов, участвовавший в его реализации. Мы не понимаем, почему США отказались от него. Очевидно, кто-то убедил Трампа, что Украина проиграет".

Лето принесло позитив украинцам

Перед тем, как США начали работу над новым мирным планом, ситуация не выглядела критической для Украины. Наоборот, осень принесла момент оптимизма для Зеленского и его команды. На протяжении всего лета россияне не смогли достичь ни одного серьезного успеха на фронте. Украине помогло удержать позиции благодаря массовому применению боевых дронов, из-за чего россияне понесли огромные потери.

Кроме того, дальнобойные дроны в течение лета и осени наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, из-за чего на территории РФ наблюдается дефицит топлива.

Один из украинских чиновников описывает эту кампанию "как ключ к победе".

"Мы не можем победить их на передовой. Это правда, — рассказал он, — Но мы можем победить их другими способами. У них есть 40 нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Мы знаем, где они находятся. Один за другим мы можем выключить их свет".

В то же время издание отмечает, что для победы Украины в России должна быть слабость или в экономике, или в политической системе. Впрочем пока никакие факты не указывают, что ни одна из этих систем потерпит крах.

The Atlantic напоминает, что в 2022-м году, после введенных против России санкций экономика РФ несколько сократилась, впрочем потом, благодаря увеличению военных расходов, экономика вернулась к росту. При этом военные расходы России примерно равны размеру ВВП Украины до начала полномасштабного вторжения.

Профессор экономики Гарвардского университета, изучающий Россию, Олег Ицхоки заявил, что нет признаков того, что экономика РФ может ухудшиться. Поэтому стратегия, которая ожидает краха экономики, может быть слишком долговременной.

Даже Зеленский не верит, что в долгосрочной перспективе Украина сможет выдержать изнурительную войну с Россией. Но он не видит других четких вариантов, кроме капитуляции или продолжения борьбы, и его народ, хоть и истощенный, постоянно дает понять, что предпочитает именно борьбу.

Хотя опросы показывают, что украинцы все больше стремятся договориться об окончании войны, подавляющее большинство продолжает отвергать идею отдать России большие территории в обмен на мир. Поэтому Зеленский ищет новые способы продолжения борьбы.

Когда российское продвижение на фронте остановилось, моральный дух в окружении Зеленского поднялся до уровня, которого его команда не видела больше года.

"Он снова ожил с надеждой, что мы действительно можем выиграть войну, — рассказал один из его ближайших помощников в конце сентября, — И да, он заразил этой идеей всю команду".

Более того, после встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН, президент США тоже поверил в способность Украины победить. В частности, на встрече Зеленский показывал карту поля боя, и указал на Донецкую область. Президент Украины убедил своего американского коллегу, что украинские войска были на грани окружения большой группы российских солдат вблизи Покровска. Такое разгромное поражение войск должно было бы унизить Кремль и деморализовать российскую армию и элиты.

Дональд Трамп отреагировал на эту презентацию сообщением в соцсети Trump Social, где отметил, что украинцы "могут вернуть страну в ее первоначальном виде, а кто знает, может, даже пойти дальше".

Зеленский на встрече с журналистами не стал раскрывать детали того, как ему удалось убедить Трампа, впрочем отметил, что его аргументы убедили важнейшего союзника Украины.

Но хорошее настроение длилось недолго. Позже на той же неделе Белый дом перенес внимание на войну на Ближнем Востоке. После месяцев переговоров США убедили Израиль принять 20-пунктный план прекращения войны в Газе. Специальный посланник Стив Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером возглавляли эти переговоры.

Соглашение по Газе, вступившее в силу 9 октября, не принесло Трампу Нобелевской премии мира, к которой он так стремился; на следующий день она была присуждена диссиденту из Венесуэлы. Но израильтяне праздновали Трампа как миротворца. Во время выступления в Кнессете 13 октября Трамп пообещал, что Виткофф и Кушнер вскоре обратят свое внимание на прекращение войны в Украине.

Начало нового этапа переговоров США с Россией

В то же время Виткофф уже несколько месяцев пытался вести переговоры с Россией. В частности, весной он посетил Кремль, где провел пятичасовые переговоры с Владимиром Путиным.

14 октября Уиткофф позвонил главному советнику Путина по вопросам иностранных дел Юрию Ушакову и предложил россиянам способ изменить мнение Трампа об Украине. В частности, он предлагал составить соглашение по аналогии с планом прекращения боевых действий в Газе.

Два переговорщика пришли к согласию, что их президенты могут провести телефонный разговор, перед запланированным визитом Зеленского в Вашингтон в конце той недели. Путин и Трамп провели телефонный разговор 16 октября и договорились организовать саммит в Будапеште для достижения соглашения. Тогда же Путин убедил Трампа не предоставлять ракеты Tomahawk Украине.

Когда Зеленский прибыл на следующий день в Овальный кабинет, он обнаружил, что Трамп не в настроении слушать его идеи о победе. Обещанное окружение российских войск вокруг Покровска не произошло. Вместо этого россияне продолжали наступать, отправляя небольшие группы солдат для проникновения в город и установления огневых позиций. Зеленский принес с собой еще один набор карт, чтобы объяснить состояние боевых действий в этом районе, но Трамп не проявил к этому особого интереса.

Смена тона расстроила украинских делегатов, но не удивила их. Они уже сталкивались с такими колебаниями в позиции Трампа ранее.

Этот опыт заставил украинцев принять новое правило в своей дипломатии: никогда не позволять Трампу рассматривать Киев как препятствие для мира.

"Мы поедем куда угодно, — заявил близкий помощник Зеленского, подтвердив готовность президента проводить мирные переговоры в любом формате, который выберет Трамп. — Трехсторонние, двусторонние, любые предложения о прекращении огня, а не капитуляции, мы примем".

Кроме того они отметили, что позиция Трампа зависит от того, какие советники с ним на переговорах. В частности, если с ним на переговорах Вэнс и Уиткофф, то это другой Трамп, отметил помощник Зеленского.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс был зациклен на заключении соглашения о прекращении войны любой ценой, и он особенно хотел сделать это до промежуточных выборов. Но он занимался этим вопросом вместе госсекретарем Марко Рубио. Со времен своей работы в Сенате Рубио занимал жесткую позицию относительно необходимости ограничения глобального влияния России и Китая и, казалось, гораздо меньше доверял своим собеседникам в Кремле. Он считал, что для достижения мирного соглашения США должны проверить готовность России соблюдать его условия. Он был более склонен, чем другие в Белом доме, к тому, чтобы пригласить команду Зеленского к обсуждению и обеспечить их согласие на любое соглашение с россиянами.

Украинцы с облегчением узнали, что Рубио поручили организовать встречу Трампа с Путиным в Будапеште. В рамках подготовки к встрече 20 октября Рубио провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, который перечислил список требований Кремля. Требования были настолько экстремальными, что Рубио посоветовал Трампу не проводить встречу в Будапеште, и Белый дом отменил поездку.

На следующий день Министерство финансов США наложило санкции на две крупнейшие российские нефтяные компании, "Лукойл" и "Роснефть". Их основные клиенты в Китае и Индии начали сокращать импорт российской нефти, что угрожало способности Кремля финансировать войну в Украине. Для Зеленского и его европейских союзников это решение стало прорывом. Оно дало им надежду, что со временем США продолжат давить на Россию, чтобы она вела переговоры в духе доброй воли, а не пыталась заставить украинцев принять соглашение на невыгодных условиях.

"Мы верим, что способность России продолжать войну постепенно будет ослабевать, — рассказал близкий соратник Зеленского, — Их производство, военный бюджет, экономика в целом — все это теряет силу. Сейчас нам нужно найти силу в наших союзниках, чтобы они поддержали нас, когда мы пошатнемся, санкциями, поставками, всем".

Как создавался план из 28 пунктов

В ответ на санкции США Кремль отправил одного из своих посланников, Кирилла Дмитриева, выпускника Гарварда и Goldman Sachs, который приложил немало усилий, чтобы наладить отношения, в частности, с Уиткоффом. Когда они встретились на ужине в отеле в Майами, Уиткофф привел с собой Кушнера, и на следующий день все трое продолжили переговоры в доме Уиткоффа.

Через несколько дней Дмитриев сделал доклад своему начальнику в Кремле Юрию Ушакову. Он сказал, что американцы хотят увидеть список российских требований для окончания войны.

Согласно транскрипту той, опубликованному в сети, Ушаков хотел прислать "максимальные" условия. Дмитриев согласился, пообещав, что его контакты в Белом доме, вероятно, примут все, что получат.

Документ, который они составили, похоже, стал основой для 28-пунктного плана, который вызвал бурные усилия среди союзников Украины в Европе, чтобы понять его происхождение.

Одно из ключевых положений плана касалось передачи России Донецкой области, которую Россия годами пыталась завоевать, но не смогла. В документе указано, что этот регион "будет признан де-факто российским, в том числе Соединенными Штатами".

Уиткофф давно призывает Украину отказаться от своих претензий на этот регион и другие, которые оккупирует Россия. В частности, он публично заявлял об этом в интервью Такеру Карлсону в марте, после своего первого официального визита в Кремль.

В частности, именно представитель Трампа упомянул об этом вопросе во время переговоров с Дмитриевым.

Конгрессмены Республиканской партии были возмущены, обнаружив это предложение в 28-пунктном плане. Они отметили, что такой результат создаст опасный прецедент, вознаградив агрессора.

"Украина не должна быть вынуждена отдавать свои земли одному из самых известных военных преступников мира Владимиру Путину", — заявил сенатор-республиканец Роджер Уикер из Миссисипи, председатель Комитета по вооруженным силам.

Вэнс, который сыграл ключевую роль в том, чтобы заставить Зеленского принять 28-пунктный план, возмутился критиками его плана.

В дополнение еще одно положение плана прямо противоречило стратегии, которую внедряли европейские страны по давлению на Россию. Они в течение месяцев пытались использовать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы помочь Украине продолжать военные действия и восстанавливать убытки от российских атак. Зато план из 28 пунктов предусматривал "инвестицию 100 миллиардов долларов в усилия США по восстановлению и инвестированию в Украину". Половина прибыли от этих инвестиций поступила бы в США, а Европа разморозила бы часть других активов для использования в "отдельном американо-российском инвестиционном механизме, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах".

Такие положения заставили некоторых союзников Украины заподозрить, что россияне использовали обещание финансовой выгоды, чтобы убедить администрацию Трампа. Высокопоставленный европейский дипломат сравнил это с "колбасой перед носом американцев".

В то же время желание Трампа агрессивно давить на Украину было связано с внутренней ситуацией в Украине. Джей Ди Вэнс и другие чиновники в Белом доме верили, что скандал, связанный с коррупцией в энергетике, а также с бывшим бизнес-партнером Зеленского, лишит украинцев сопротивляться мирному соглашению.

Для этого даже ускорили визит генерала Дрисколла, который изначально был запланирован на декабрь. Он должен был оценить готовность Украины к мирным переговорам.

После переговоров с Зеленским Дрисколл пообщался с группой европейских дипломатов, которые собрались в резиденции посла США. Встреча была напряженной, хотя и доброжелательной. Один из дипломатов требовал объяснить, почему США так внезапно изменили курс, сорвав попытки оказать давление на Россию с помощью санкций. Ответ, по словам американского и европейского чиновников, заключался в том, что другие средства прекращения войны оказались неэффективными.

Дрисколл заявил, что любые дальнейшие задержки будут стоить Украине больше жизней и территории, и что Трамп хотел применить новый подход.

После еще нескольких дней переговоров переговорщики из США и Украины были близки к тому, чтобы дать Трампу то, чего он хотел — согласованное мирное соглашение. Во время переговоров в Женеве было отвергнуто несколько давних требований России.

Следующий раунд переговоров в Абу-Даби завершился заявлением советника Зеленского по вопросам национальной безопасности Рустема Умерова о том, что обе стороны пришли к "общему пониманию основных условий соглашения". Американский чиновник пошел дальше, заявив, что "украинцы согласились на мирное соглашение". Он признал, что все еще необходимо согласовать мелкие детали, но они согласились на мирное соглашение.

Ключевой вопрос, который стоит перед Зеленским

Впрочем, по словам источника The Atlantic, одно из этих "незначительных условий", касается вопроса передачи всей территории Донецкой области под контроль РФ.

Отказ от этой территории будет равнозначен политическому самоубийству для Зеленского, считают журналисты.

"Если он отдаст один квадратный километр, — сказал близкий помощник Зеленского, — это станет главной темой любых выборов. Каждый оппонент будет критиковать его за это, пока он не сломается".

Даже Уиткофф в интервью Такеру Карслону признавал, что отказ от территории на востоке или юге Украины, как часть завершения войны, поставит под вопрос политическое выживание Зеленского.

В ближайшие дни, когда Зеленский будет настаивать на очередной встрече с Трампом, ему снова придется балансировать между двумя приоритетами, которые кажутся все более несовместимыми, пишет СМИ.

Президенту Украины нужно будет уважать желание своего народа не отдавать земли, за защиту которой они уже принесли бесчисленные жертвы. В то же время он должен будет показать Трампу, что препятствием для мира остается Россия, а не Украина.

"Поведение Кремля может помочь Зеленскому. В течение последних попыток закончить войну российские вооруженные силы бомбили украинские города — последний обстрел во вторник унес жизни по меньшей мере семи человек в Киеве. Эти атаки могут привести к очередному развороту маятника, возвращая Трампа к аргументу, который его европейские союзники выдвигали все время: россияне являются агрессорами в этой войне, и на них нужно давить, чтобы они ее закончили. Отправив своего посланника в Москву на следующей неделе, Трамп получит еще одну возможность применить такое давление, а Путин — еще одну возможность отговорить его от этого", — резюмирует The Atlantic.

