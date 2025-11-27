Мирный план Украины и США: что скрывается за 19 пунктами новой версии соглашения
Мирный план Украины и США из 19 пунктов — документ конфиденциальный, о его содержании можно только догадываться. Аналитик Анатолий Амелин идет дальше и реконструирует эти 19 пунктов, исходя из публичных заявлений и комментариев, опубликованных в надежных западных СМИ.
Что же это за новый план из 19 пунктов, созданный после переговоров Украины и США в Швейцарии? Всем интересно)
Полного перечня не нашел, но на основании публичных заявлений и комментариев создал реконструкцию нового списка из 19 пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине (по состоянию на 25 ноября 2025 г., после Женевских переговоров) на основании публичных заявлений и комментариев.
Каждый пункт сопровождается ссылкой на источник из надежных СМИ (Reuters, ABC News, FT, BBC, Guardian, WaPo), где детали подтверждены на основе утечек и заявлений.
Полный текст плана является конфиденциальным, поэтому ссылки ведут к статьям с описанием соответствующих элементов.
Итак, новый план:
- Немедленное прекращение огня по всей линии фронта — https://www.reuters.com/…/us-ukraine-continue-work…/
- Верификация прекращения огня через ОБСЕ и ООН — https://www.theguardian.com/…/zelenskyy-trump-meeting…
- Создание демилитаризованных зон шириной 30 км вдоль линии соприкосновения — https://abcnews.go.com/…/russia-launches…/story…
- Обмен пленными "всех на всех" (военные + гражданские) — https://www.bbc.com/news/articles/cpd6qd10l94o
- Возвращение всех депортированных украинских детей (~19 000) — https://www.washingtonpost.com/…/ukraine-peace-plan…/
- Создание постоянных гуманитарных коридоров — https://www.newsweek.com/russia-ukraine-war-live-updates…
- Начало многосторонних переговоров под эгидой ООН об обмене землями с текущей линии фронта — https://www.ft.com/…/883e5a47-430c-4fc2-85ee-cd6af9bb599d
- Поэтапная деоккупация территорий дипломатическим путем (без немедленного признания оккупации) — https://nypost.com/…/us-ukraine-agree-on-new-19-point…/
- Временное замораживание линии фронта как стартовая позиция для переговоров — https://www.cnn.com/…/russia-ukraine-us-peace-plan-11…
- Отказ от жесткого ограничения численности ВСУ — https://www.aljazeera.com/…/trumps-28-point-ukraine…
- 10-летний мораторий на вступление Украины в НАТО с возможностью пересмотра (отложено) — https://www.nytimes.com/…/trump-peace-plan-russia…
- Демилитаризация только оккупированных районов под контролем ООН — https://www.washingtonpost.com/…/ukraine-peace-plan…/
- Использование $300 млрд замороженных активов РФ на восстановление Украины (50% в совместный фонд с ЕС) — https://www.axios.com/…/trump-ukraine-peace-plan-28…
- Поэтапное снятие санкций только после верифицированного вывода войск — https://www.reuters.com/…/us-ukraine-continue-work…/
- "Инвестиции" из замороженных активов РФ в инфраструктуру Украины (под контролем Запада, без прибыли для Москвы) — https://www.theguardian.com/…/trump-ukraine-zero…
- Проведение выборов в Украине через 6–12 месяцев под наблюдением ОБСЕ/ООН — https://www.bbc.com/news/articles/cpd6qd10l94o
- Предоставление Украине гарантий безопасности от США и ЕС (аналог ст. 5 НАТО) — https://www.newsweek.com/russia-ukraine-war-live-updates…
- Подтверждение Украиной безъядерного статуса и продление договоров START — https://www.axios.com/…/trump-ukraine-peace-plan-28…
- Создание Совета мира под эгидой ООН (США, ЕС, Украина, РФ) с 3-месячным графиком реализации — https://www.ft.com/…/883e5a47-430c-4fc2-85ee-cd6af9bb599d
Конечно, это только реконструкция проработанной редакции. Но даже она выглядит намного лучше первого плана от РФ.
