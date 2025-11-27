Мирный план Украины и США: что скрывается за 19 пунктами новой версии соглашения

Что же это за новый план из 19 пунктов, созданный после переговоров Украины и США в Швейцарии? Всем интересно)

Полного перечня не нашел, но на основании публичных заявлений и комментариев создал реконструкцию нового списка из 19 пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине (по состоянию на 25 ноября 2025 г., после Женевских переговоров) на основании публичных заявлений и комментариев.

Каждый пункт сопровождается ссылкой на источник из надежных СМИ (Reuters, ABC News, FT, BBC, Guardian, WaPo), где детали подтверждены на основе утечек и заявлений.

Полный текст плана является конфиденциальным, поэтому ссылки ведут к статьям с описанием соответствующих элементов.

Итак, новый план:

Немедленное прекращение огня по всей линии фронта — https://www.reuters.com/…/us-ukraine-continue-work…/ Верификация прекращения огня через ОБСЕ и ООН — https://www.theguardian.com/…/zelenskyy-trump-meeting… Создание демилитаризованных зон шириной 30 км вдоль линии соприкосновения — https://abcnews.go.com/…/russia-launches…/story… Обмен пленными "всех на всех" (военные + гражданские) — https://www.bbc.com/news/articles/cpd6qd10l94o Возвращение всех депортированных украинских детей (~19 000) — https://www.washingtonpost.com/…/ukraine-peace-plan…/ Создание постоянных гуманитарных коридоров — https://www.newsweek.com/russia-ukraine-war-live-updates… Начало многосторонних переговоров под эгидой ООН об обмене землями с текущей линии фронта — https://www.ft.com/…/883e5a47-430c-4fc2-85ee-cd6af9bb599d Поэтапная деоккупация территорий дипломатическим путем (без немедленного признания оккупации) — https://nypost.com/…/us-ukraine-agree-on-new-19-point…/ Временное замораживание линии фронта как стартовая позиция для переговоров — https://www.cnn.com/…/russia-ukraine-us-peace-plan-11… Отказ от жесткого ограничения численности ВСУ — https://www.aljazeera.com/…/trumps-28-point-ukraine… 10-летний мораторий на вступление Украины в НАТО с возможностью пересмотра (отложено) — https://www.nytimes.com/…/trump-peace-plan-russia… Демилитаризация только оккупированных районов под контролем ООН — https://www.washingtonpost.com/…/ukraine-peace-plan…/ Использование $300 млрд замороженных активов РФ на восстановление Украины (50% в совместный фонд с ЕС) — https://www.axios.com/…/trump-ukraine-peace-plan-28… Поэтапное снятие санкций только после верифицированного вывода войск — https://www.reuters.com/…/us-ukraine-continue-work…/ "Инвестиции" из замороженных активов РФ в инфраструктуру Украины (под контролем Запада, без прибыли для Москвы) — https://www.theguardian.com/…/trump-ukraine-zero… Проведение выборов в Украине через 6–12 месяцев под наблюдением ОБСЕ/ООН — https://www.bbc.com/news/articles/cpd6qd10l94o Предоставление Украине гарантий безопасности от США и ЕС (аналог ст. 5 НАТО) — https://www.newsweek.com/russia-ukraine-war-live-updates… Подтверждение Украиной безъядерного статуса и продление договоров START — https://www.axios.com/…/trump-ukraine-peace-plan-28… Создание Совета мира под эгидой ООН (США, ЕС, Украина, РФ) с 3-месячным графиком реализации — https://www.ft.com/…/883e5a47-430c-4fc2-85ee-cd6af9bb599d

Конечно, это только реконструкция проработанной редакции. Но даже она выглядит намного лучше первого плана от РФ.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике «Мнения» несет автор.

