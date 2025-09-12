Портрет на фоне войны: как изменились украинцы с 2022 года

Related video

Украинцы очень изменились во время большой войны. И изменились наши принципы сосуществования (в лучшую сторону).

Сразу скажу, я не социолог. У меня 4 высших образования, но нет ни социологического, ни политологического. Тем не менее, не теряю интереса к изучению украинского архетипа и поиску ответов на вопросы:

как мы идентифицируем себя;

что нас объединяет;

и какими правилами/принципами мы руководствуемся при взаимодействии друг с другом.

Я продолжаю считать главным бенефициаром и владельцем всех активов Украины (недра, вода, черноземы, госкомпании, инфраструктура...) украинцев. Все 40 млн, которые имеют гражданство.

И вот сегодня с помощью ИИ (да, он уже работает эффективнее и быстрее, чем обычный Google) я проанализировал данные из примерно 30+ социологических исследований от 12 ведущих организаций, проведенных в Украине последние 24 мес.

Сразу скажу, что методология может отличаться. В отчетах не указаны вопросы, которые задавались (а, мы понимаем, что от них зависит ответ). Тем не менее, получилась интересная картина, которой делюсь.

Социологический портрет украинцев 2023–2025

1. Современный архетип украинцев

(!) укрепление национальной идентичности как доминирующий тренд;

современный украинский архетип характеризуется беспрецедентным укреплением национальной самоидентификации;

по данным Центра Разумкова (июнь 2024), 95% населения идентифицируют себя как этнические украинцы (против 74% в 2017 году), при этом 91% гордятся украинским гражданством — самый высокий показатель за весь период независимости (против 68% в 2015 и 62% в 2000 году);

критически важно, что 84% верят в наличие только одной национальной идентичности (рост с 74% в 2017), что свидетельствует о кардинальном преодолении так называемого "раздвоенного сознания" постсоветского периода;

(!) психологическая устойчивость, несмотря на экстремальный стресс;

(!) парадоксальной особенностью современного украинского архетипа является сочетание высокого уровня стресса с сохранением жизненного оптимизма;

по данным КМИС (2024), 90% украинцев пережили хотя бы одну стрессовую ситуацию, но вместе с тем 61,7% считают себя счастливыми, несмотря на войну.

2. Принципы поведения и социального взаимодействия

масштабная горизонтальная солидарность;

(!) война кардинально трансформировала модель социальных отношений украинцев в сторону беспрецедентной взаимопомощи;

по данным Фонда "Демократические инициативы" (август 2024), 71% украинцев участвовали в волонтерской деятельности с начала полномасштабного вторжения, включая финансовую и физическую помощь армии и внутренне перемещенным лицам;

благотворительность стала нормой жизни: 73% жертвовали средства в течение последнего года, медианные суммы умеренные, но охват массовый (Zagoriy Foundation, февраль 2025);

рост межличностного доверия;

социологи фиксируют редкое для военного времени явление — рост доверия между людьми;

69% считают, что общество стало более сплоченным после вторжения, с ростом доверия между людьми до 63%.

3. Отношение к Украине как к стране/ Эмоциональная привязанность и патриотизм

отношение к Украине характеризуется беспрецедентным патриотическим подъемом;

(!) 88% гордятся украинским гражданством;

85% поддержали бы независимость на референдуме;

(!) 67% верят, что лучшие времена для страны впереди (DIF, август 2024);

культурная автономизация от России;

произошла кардинальная переориентация культурных преференций;

культурная близость с Россией упала до 1,4 пунктов (с 6,8 в 2006 и 3,5 в 2021);

тогда как с Польшей выросла до 6,1 пунктов (против 3,7 в 2006) по данным Центра Разумкова (май 2023).

4. Отношение к государственным институтам/ Дифференцированное доверие: силовые структуры vs гражданские органы

Существует четкая дифференциация доверия между силовыми структурами и гражданскими органами власти. По данным КМИС (2024):

(+) Высокий уровень доверия:

Вооруженные силы Украины: 94–95% доверяют;

волонтеры: 87% доверяют;

государственная служба чрезвычайных ситуаций: 85,5%.

(-) Низкий уровень доверия к гражданским институтам:

Верховная Рада: только 13% доверяют против 68% не доверяют;

правительство: 20% доверяют против 53% не доверяют;

суды: 12% доверяют против 63% не доверяют.

Эволюция доверия к президенту

доверие к президенту Зеленскому претерпело значительные колебания: с пика 84% в декабре 2022 года до 57% в начале 2024 года, с последующим восстановлением до 74% в мае 2025 года (КМИС);

в то же время экс-главнокомандующий Залужный демонстрирует стабильно высокие рейтинги доверия (73–74%).

5. Отношение к будущему Украины

(!) устойчивый оптимизм с элементами прагматизма;

(!) 74% украинцев верят в победу в войне (42,7% безусловно + 31,5% скорее да) согласно опросу Центра Разумкова (февраль–март 2025);

при этом 59% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса через переговоры, но только при условии международных гарантий безопасности (75%).

Европейская интеграция как неизменный вектор

поддержка членства в ЕС остается стабильно высокой (75–78%), так же как и вступления в НАТО (70–77%) по данным IRI и Rating Group.

Пессимистические долгосрочные ожидания

в то же время в мае–июне 2025 года почти 47% увидели через 10 лет риск "разрушенной страны с оттоком людей", что свидетельствует о растущих опасениях относительно долгосрочных последствий войны.

