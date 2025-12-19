Бахмут и Авдеевка наши, Крымского моста нет: 6 сценариев войны при условии своевременной помощи от США
Если бы Украина вовремя получала необходимое вооружение, которое просила у США, сюжет войны мог бы быть совсем другим, а линия фронта проходила бы гораздо восточнее и южнее. В этом уверен аналитик Анатолий Амелин и на шести конкретных примерах показывает, что пошло не так и как могло бы пойти иначе.
Вы задумывались где была бы линия фронта, если бы США и партнеры вовремя поставляли и в полном объеме обещанную технику?
История, конечно, не знает условного наклонения. Но для анализа событий верхнего порядка иногда нужно оглядываться назад и изучать причинно-следственные связи...
Итак. На основе оценок ISW, RUSI, Hudson Institute и заявлений украинских командиров можно смоделировать альтернативный сценарий:
1. Если бы в марте 2022 года Украина получила МиГ-29:
- большие потери российской авиации во время хаотичного отступления с севера;
- Более эффективное прикрытие контрнаступления на Херсонщине.
2. Если бы в апреле 2022 года поступили HIMARS:
- уничтожение российской логистики на юге еще до кульминации наступления;
- потенциальное сохранение гарнизона Мариуполя или его эвакуация;
- удержание Северодонецка и Лисичанска.
3. Если бы в августе 2022 прибыли Patriot:
- сохранение энергетической инфраструктуры осенью 2022;
- экономия миллиардов на восстановление;
- меньший гуманитарный кризис зимой 2022-2023.
4. Если бы в сентябре 2022 поступили танки и ATACMS:
- контрнаступление зимой 2022-2023 до строительства "линии Суровикина";
- потенциальный прорыв в Мелитополь и разрезание сухопутного коридора в Крым;
- уничтожение Крымского моста и критическое ослабление российской логистики.
5. Если бы в 2023 году были F-16 и разрешение на удары по РФ:
- авиаприкрытие контрнаступления 2023;
- уничтожение российской тактической авиации на аэродромах;
- невозможность массового применения КАБов;
- потенциальный прорыв к Токмаку и выход на артиллерийскую дальность до российских линий снабжения.
6. Если бы не было блокировки пакета $60 млрд:
- удержание Авдеевки;
- сохранение тысяч жизней украинских военных;
- недопущение российского продвижения, которое к концу 2024 года достигло ~20 км² в сутки.
Где была бы линия фронта сегодня?
По консервативным оценкам, при своевременной и полной помощи:
На юге:
- Украина контролировала бы Мелитополь и вышла бы к Азовскому морю;
- сухопутный коридор в Крым был бы перерезан;
- Крымский мост — разрушен или непригоден для военной логистики.
На востоке:
- Авдеевка, Бахмут — под контролем Украины;
- российское продвижение в 2024 году не произошло бы;
- линия фронта проходила бы значительно восточнее — ориентировочно на рубежах осени 2022.
На севере:
- Харьковское наступление РФ в мае 2024 года было бы невозможно;
- Харьков не подвергся бы массированным ударам КАБами.
Общий баланс:
- Россия потеряла бы в 2-3 раза больше техники и личного состава;
- война могла бы завершиться переговорами на значительно более выгодных для Украины условиях еще в 2023-2024 годах.
Задержанная помощь привела к усилению позиций России, потере людей и территорий.
Война — это соревнование во времени!
Каждый месяц промедления с поставками критически важного вооружения — это:
- потерянные территории;
- человеческие жизни;
- стратегические возможности.
А теперь включаем критическое мышление и отвечаем на вопрос: кто выгодополучатель и кому задержка и ограничение поставок было выгодно? Конечно, России и только России.
Не хочу играть в теории заговора, но возникает ощущение искусственности процессов вокруг войны в Украине. Когда Украина начинает побеждать и продвигаться — нас сдерживают. Нас и весь мир пытаются убедить, что у Украины "нет карт" в то время, как:
- Украина вместо 2-3 дней уже 4-й год дает отпор 2-й армии мира;
- своими ракетами топит крейсер "Москва", подводные лодки;
- останавливает 40% нефтедобычи России;
- своими дипстрайками разрушает российский ОПК.
Не хочу нагнетать, но это только у меня возникает ощущение, что США в лице отдельных политиков системно подыгрывают России?
В частности, вводя мягкие или несвоевременные санкции, обсуждая с ними разделение Украины и совместное управление замороженными резервами России.
Продолжаем наблюдать, но то, что раньше выглядело банальным бюрократическим просчетом и задержкой, становится уже похожим на спланированную игру. Игру против нас.
