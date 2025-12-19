Поддержите нас UA
Бахмут и Авдеевка наши, Крымского моста нет: 6 сценариев войны при условии своевременной помощи от США

Если бы Украина вовремя получала необходимое вооружение, которое просила у США, сюжет войны мог бы быть совсем другим, а линия фронта проходила бы гораздо восточнее и южнее. В этом уверен аналитик Анатолий Амелин и на шести конкретных примерах показывает, что пошло не так и как могло бы пойти иначе.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
Американское вооружение далеко не всегда поступало вовремя
Американское вооружение далеко не всегда поступало вовремя | Фото: Открытые источники

Вы задумывались где была бы линия фронта, если бы США и партнеры вовремя поставляли и в полном объеме обещанную технику?

История, конечно, не знает условного наклонения. Но для анализа событий верхнего порядка иногда нужно оглядываться назад и изучать причинно-следственные связи...

Итак. На основе оценок ISW, RUSI, Hudson Institute и заявлений украинских командиров можно смоделировать альтернативный сценарий:

1. Если бы в марте 2022 года Украина получила МиГ-29:

  • большие потери российской авиации во время хаотичного отступления с севера;
  • Более эффективное прикрытие контрнаступления на Херсонщине.

2. Если бы в апреле 2022 года поступили HIMARS:

  • уничтожение российской логистики на юге еще до кульминации наступления;
  • потенциальное сохранение гарнизона Мариуполя или его эвакуация;
  • удержание Северодонецка и Лисичанска.

3. Если бы в августе 2022 прибыли Patriot:

  • сохранение энергетической инфраструктуры осенью 2022;
  • экономия миллиардов на восстановление;
  • меньший гуманитарный кризис зимой 2022-2023.

4. Если бы в сентябре 2022 поступили танки и ATACMS:

  • контрнаступление зимой 2022-2023 до строительства "линии Суровикина";
  • потенциальный прорыв в Мелитополь и разрезание сухопутного коридора в Крым;
  • уничтожение Крымского моста и критическое ослабление российской логистики.

5. Если бы в 2023 году были F-16 и разрешение на удары по РФ:

  • авиаприкрытие контрнаступления 2023;
  • уничтожение российской тактической авиации на аэродромах;
  • невозможность массового применения КАБов;
  • потенциальный прорыв к Токмаку и выход на артиллерийскую дальность до российских линий снабжения.

6. Если бы не было блокировки пакета $60 млрд:

  • удержание Авдеевки;
  • сохранение тысяч жизней украинских военных;
  • недопущение российского продвижения, которое к концу 2024 года достигло ~20 км² в сутки.
Где была бы линия фронта сегодня?

По консервативным оценкам, при своевременной и полной помощи:

На юге:

  • Украина контролировала бы Мелитополь и вышла бы к Азовскому морю;
  • сухопутный коридор в Крым был бы перерезан;
  • Крымский мост — разрушен или непригоден для военной логистики.

На востоке:

  • Авдеевка, Бахмут — под контролем Украины;
  • российское продвижение в 2024 году не произошло бы;
  • линия фронта проходила бы значительно восточнее — ориентировочно на рубежах осени 2022.

На севере:

  • Харьковское наступление РФ в мае 2024 года было бы невозможно;
  • Харьков не подвергся бы массированным ударам КАБами.

Общий баланс:

  • Россия потеряла бы в 2-3 раза больше техники и личного состава;
  • война могла бы завершиться переговорами на значительно более выгодных для Украины условиях еще в 2023-2024 годах.

Задержанная помощь привела к усилению позиций России, потере людей и территорий.

Война — это соревнование во времени!

Каждый месяц промедления с поставками критически важного вооружения — это:

  • потерянные территории;
  • человеческие жизни;
  • стратегические возможности.

А теперь включаем критическое мышление и отвечаем на вопрос: кто выгодополучатель и кому задержка и ограничение поставок было выгодно? Конечно, России и только России.

Не хочу играть в теории заговора, но возникает ощущение искусственности процессов вокруг войны в Украине. Когда Украина начинает побеждать и продвигаться — нас сдерживают. Нас и весь мир пытаются убедить, что у Украины "нет карт" в то время, как:

  • Украина вместо 2-3 дней уже 4-й год дает отпор 2-й армии мира;
  • своими ракетами топит крейсер "Москва", подводные лодки;
  • останавливает 40% нефтедобычи России;
  • своими дипстрайками разрушает российский ОПК.

Не хочу нагнетать, но это только у меня возникает ощущение, что США в лице отдельных политиков системно подыгрывают России?

В частности, вводя мягкие или несвоевременные санкции, обсуждая с ними разделение Украины и совместное управление замороженными резервами России.

Продолжаем наблюдать, но то, что раньше выглядело банальным бюрократическим просчетом и задержкой, становится уже похожим на спланированную игру. Игру против нас.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

