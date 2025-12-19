Бахмут и Авдеевка наши, Крымского моста нет: 6 сценариев войны при условии своевременной помощи от США

Вы задумывались где была бы линия фронта, если бы США и партнеры вовремя поставляли и в полном объеме обещанную технику?

История, конечно, не знает условного наклонения. Но для анализа событий верхнего порядка иногда нужно оглядываться назад и изучать причинно-следственные связи...

Итак. На основе оценок ISW, RUSI, Hudson Institute и заявлений украинских командиров можно смоделировать альтернативный сценарий:

1. Если бы в марте 2022 года Украина получила МиГ-29:

большие потери российской авиации во время хаотичного отступления с севера;

Более эффективное прикрытие контрнаступления на Херсонщине.

2. Если бы в апреле 2022 года поступили HIMARS:

уничтожение российской логистики на юге еще до кульминации наступления;

потенциальное сохранение гарнизона Мариуполя или его эвакуация;

удержание Северодонецка и Лисичанска.

3. Если бы в августе 2022 прибыли Patriot:

сохранение энергетической инфраструктуры осенью 2022;

экономия миллиардов на восстановление;

меньший гуманитарный кризис зимой 2022-2023.

4. Если бы в сентябре 2022 поступили танки и ATACMS:

контрнаступление зимой 2022-2023 до строительства "линии Суровикина";

потенциальный прорыв в Мелитополь и разрезание сухопутного коридора в Крым;

уничтожение Крымского моста и критическое ослабление российской логистики.

5. Если бы в 2023 году были F-16 и разрешение на удары по РФ:

авиаприкрытие контрнаступления 2023;

уничтожение российской тактической авиации на аэродромах;

невозможность массового применения КАБов;

потенциальный прорыв к Токмаку и выход на артиллерийскую дальность до российских линий снабжения.

6. Если бы не было блокировки пакета $60 млрд:

удержание Авдеевки;

сохранение тысяч жизней украинских военных;

недопущение российского продвижения, которое к концу 2024 года достигло ~20 км² в сутки.

Где была бы линия фронта сегодня?

По консервативным оценкам, при своевременной и полной помощи:

На юге:

Украина контролировала бы Мелитополь и вышла бы к Азовскому морю;

сухопутный коридор в Крым был бы перерезан;

Крымский мост — разрушен или непригоден для военной логистики.

На востоке:

Авдеевка, Бахмут — под контролем Украины;

российское продвижение в 2024 году не произошло бы;

линия фронта проходила бы значительно восточнее — ориентировочно на рубежах осени 2022.

На севере:

Харьковское наступление РФ в мае 2024 года было бы невозможно;

Харьков не подвергся бы массированным ударам КАБами.

Общий баланс:

Россия потеряла бы в 2-3 раза больше техники и личного состава;

война могла бы завершиться переговорами на значительно более выгодных для Украины условиях еще в 2023-2024 годах.

Задержанная помощь привела к усилению позиций России, потере людей и территорий.

Война — это соревнование во времени!

Каждый месяц промедления с поставками критически важного вооружения — это:

потерянные территории;

человеческие жизни;

стратегические возможности.

А теперь включаем критическое мышление и отвечаем на вопрос: кто выгодополучатель и кому задержка и ограничение поставок было выгодно? Конечно, России и только России.

Не хочу играть в теории заговора, но возникает ощущение искусственности процессов вокруг войны в Украине. Когда Украина начинает побеждать и продвигаться — нас сдерживают. Нас и весь мир пытаются убедить, что у Украины "нет карт" в то время, как:

Украина вместо 2-3 дней уже 4-й год дает отпор 2-й армии мира;

своими ракетами топит крейсер "Москва", подводные лодки;

останавливает 40% нефтедобычи России;

своими дипстрайками разрушает российский ОПК.

Не хочу нагнетать, но это только у меня возникает ощущение, что США в лице отдельных политиков системно подыгрывают России?

В частности, вводя мягкие или несвоевременные санкции, обсуждая с ними разделение Украины и совместное управление замороженными резервами России.

Продолжаем наблюдать, но то, что раньше выглядело банальным бюрократическим просчетом и задержкой, становится уже похожим на спланированную игру. Игру против нас.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

