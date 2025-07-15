Один из козырей против Путина: Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, — WP

Новая военная помощь США для Украины может включать разрешение для ВСУ на некоторые мощные новые наступательные виды оружия. Но ракеты "Томагавк" президент США пока придерживает, чтобы использовать в качестве аргумента, когда захочет усилить влияние на Путина.

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14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить "лучшее в мире" оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Также президент США рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk в Украину – того же оружия, которое было запущено по иранским целям. Об этом сообщает аналитик The Washington Post Дэвид Игнатус со ссылкой на источники в Белом доме.

Если запустить их с территории Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и обсуждение этого вопроса в Вашингтоне началось еще с 11 июля. Но пока "Томагавки" не входят в список поставок.

Запуск крылатой ракеты "Томагавк" Фото: Из открытых источников

"Их могут отправить позднее, если Трамп захочет усилить свое влияние и давление на Путина", — отмечает Игнатус.

Поначалу Трамп думал, что будет легко убедить своего "друга" Владимира Путина прекратить войну, пояснил он в понедельник. "Мне казалось, что мы достигли соглашения примерно четыре раза", - заявлял президент США. Но в конце концов он осознал, что единственный способ заставить российского президента заключить мир — это значительно увеличить цену продолжения конфликта. Этим решением Трамп открыл новую главу в украинской истории.

14 июля Дональд Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" против России, если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить ракеты Patriot, средства ПВО и артиллерию, продавая их странам НАТО, которые затем передадут их Украине. Общая сумма пакета военной помощи составляет 10 миллиардов долларов, сообщил источник, осведомленный о сделке.

Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Но источник, участвовавший в принятии решения, сообщил, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 ракет большой дальности ATACMS, которые сейчас находятся в Украине, на их полной дальности в 300 километров. Пакет может также включать дополнительные ракеты ATACMS.

Чиновники Пентагона месяцами призывали наносить более глубокие удары по территории России с использованием ATACMS. Каждый раз, когда дальность действия ракеты увеличивалась, русские просто уводили свои самолеты и другую технику за пределы досягаемости украинских сил. Теперь это будет сложнее.

Решимость Трампа оказать давление на Путина проявилась в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе, сообщил инсайдер.

Встреча Трампа и Зеленского Фото: Getty Images

Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве. "Мы можем, если вы дадите нам оружие", — ответил Зеленский. Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

Игнатус отмечает, что Трамп зол на Путина и решил пойти на эскалацию по трем причинам:

Он считает, что Путин проявляет к нему неуважение, изображая готовность к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня.

На Трампа произвело впечатление использование военной мощи США против Ирана.

Президент США считае, что Путин пойдет на переговоры только под угрозой применения большей силы. Так что Трамп решил "обострить ситуацию ради деэскалации".

Интересно, но Дональд Трамп не захотел отвечать на вопрос: "Если Путин решит пойти на дальнейшую эскалацию, насколько далеко вы готовы зайти в ответ?"

"Не задавайте мне вопросов вроде: "Насколько далеко?", — резко ответил Трамп. "Я просто хочу, чтобы война закончилась".

Напомним, 14 июля Дональд Трамп пообещал передать Украине 17 систем Patriot.

В этот же день Трамп рассказал, как жена отреагировала на его телефонный разговор с Путиным. Именно Мелания Трамп каждый раз после беседы с российским президентом сообщала ему, что Украину снова обстреляли.