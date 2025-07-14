Украина почувствует, что она сильнее: Трамп обещает направить Киеву 17 систем Patriot (видео)

Дональд Трамп не верит в стремление Владимира Путина к миру. Чтобы защитить Украину, США приготовили 17 систем ПВО Patriot, они уже готовы к передаче Киеву.

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Президент США Дональд Трамп принял решение, позволяющее Украине сохранять обороноспособность в условиях продолжения войны с Россией. Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на встрече в Белом доме.

Генсек НАТО заявил, что поставки американского оружия оплатят европейцы. Трамп назвал это "совершенно логичным шагом".

Американскому лидеру не понравилось поведение российского президента Владимира Путина, который лишь внешне показывает готовность к мирной сделке, а затем по Киеву летят ракеты.

Трамп и Рютте согласились с тем, что армия Россия бессодержательно бомбит гражданское население Украины.

"Путин не обманет меня. Разговоры должны закончиться и начаться действия. Путин обманул Буша, Обаму, но он не обманет меня", — заметил президент США.

Трамп признался, что разочарован в Путине, так как думал, что РФ и США заключат соглашение еще два месяца назад, Украина и РФ должны заключить мирное соглашение уже давно. По словам президента США, на войне погибают много российских и украинских солдат.

Кроме этого, на встрече с Рютте Трамп пригрозил наложить минимум 100% пошлин на Россию и ее торговых партнеров, если через 50 дней не будет достигнуто соглашение. В то же время президент США отверг предложение Конгресса о введении 500% пошлин против союзников России.

Рютте в свою очередь посоветовал Путину отнестись к переговорам по Украине серьезнее после того, как Трамп озвучил дальнейшие планы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 июля встречался со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Они обсудили усиление системы ПВО Украины.

Источники Axios сообщали, что во время телефонного звонка 3 июля Путин заявил Трампу о планах начать эскалацию войны в Украине. В следующие 60 дней ВС РФ предпримут новые усилия по оккупации территории.