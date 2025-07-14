Україна відчує, що вона сильніша: Трамп обіцяє направити Києву 17 систем Patriot (відео)

Дональд Трамп не вірить у прагнення Володимира Путіна до миру. Щоб захистити Україну, США приготували 17 систем ППО Patriot, вони вже готові до передачі Києву.

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Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення, що дозволяє Україні зберігати обороноздатність в умовах продовження війни з Росією. Про це він заявив на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте на зустрічі в Білому домі.

Генсек НАТО заявив, що постачання американської зброї оплатять європейці. Трамп назвав це "абсолютно логічним кроком".

Американському лідеру не сподобалася поведінка російського президента Володимира Путіна, який лише зовні показує готовність до мирної угоди, а потім по Києву летять ракети.

Трамп і Рютте погодилися з тим, що армія Росія беззмістовно бомбить цивільне населення України.

"Путін не обдурить мене. Розмови мають закінчитися і початися дії. Путін обдурив Буша, Обаму, але він не обдурить мене", — зауважив президент США.

Трамп зізнався, що розчарований у Путіні, тому що думав, що РФ і США укладуть угоду ще два місяці тому, Україна і РФ повинні укласти мирну угоду вже давно. За словами президента США, на війні гине багато російських і українських солдатів.

Крім цього, на зустрічі з Рютте Трамп пригрозив накласти щонайменше 100% мит на Росію та її торговельних партнерів, якщо за 50 днів не буде досягнуто згоди. Водночас президент США відкинув пропозицію Конгресу про введення 500% мит проти союзників Росії.

Рютте зі свого боку порадив Путіну поставитися до переговорів щодо України серйозніше після того, як Трамп озвучив подальші плани.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 липня зустрічався зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Вони обговорили посилення системи ППО України.

Джерела Axios повідомляли, що під час телефонного дзвінка 3 липня Путін заявив Трампу про плани почати ескалацію війни в Україні. У наступні 60 днів ЗС РФ зроблять нові зусилля з окупації території.