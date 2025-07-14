"Він хоче забрати все": Путін анонсував Трампу новий наступ РФ в Україні

Інсайдери повідомили, що про свої плани російський президент розповів американському телефоном. І саме після цього Дональд Трамп змінив риторику щодо Путіна, заявивши, що "розчарований" ним.

Related video

Очікується, що 14 липня Дональд Трамп оголосить про новий план озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю, повідомили Axios два джерела, знайомі з планами.

Відправлення наступальної зброї стане серйозним кроком для президента США, який донедавна заявляв, що надасть Україні тільки оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Одним із чинників, які переконали Трампа піти цим шляхом, став телефонний дзвінок 3 липня, в якому Путін ясно дав зрозуміти, що планує ескалацію війни в Україні.

Він заявив, що протягом наступних 60 днів зробить нові зусилля з окупації території України, щоб вийти на адміністративні кордони областей, які Путін вважає своїми.

"Він хоче забрати все", — заявив Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону незабаром після своєї розмови з Путіним, за словами обізнаного джерела.

Після цих бесід плани щодо постачання зброї в Україну зі США радикально змінилися.

Дональд Трамп повідомив журналістам, що зброя, яку він відправить в Україну через європейські країни, включатиме "різні зразки дуже сучасного військового обладнання", зокрема батареї ППО Patriot.

Він повідомив, що європейські країни "заплатять нам за них 100%. Для нас це буде вигідним бізнесом". І додав, що "дуже розчарований" Путіним через його заяви про бажання миру, а потім ескалацію нападок на Україну.

Американські, українські та європейські посадовці сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни та вплине на розрахунки президента Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню.

Два джерела повідомили, що у них є підстави вважати, що план, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, здатні вражати цілі в глибині російської території, включно з Москвою. Однак жоден із них не був у курсі остаточного рішення.

"Трамп дуже злий на Путіна. Його завтрашня заява буде дуже агресивною", — заявив сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни) днем раніше.

Білий дім не відповів на прохання прокоментувати ситуацію.

Відомо, що нова ініціатива, яку презентують на зустрічі Трампа і генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передбачає, що європейські країни платитимуть за вироблену в США зброю, яку буде відправлено в Україну. Схема була запропонована президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому.

Офіційні особи США та України заявили, що зустріч Трампа і Зеленського на саміті була найкращою на даний момент.

"Зеленський прийшов як звичайна людина, не божевільний, і був одягнений як людина, якій місце в НАТО. З ним була група людей, які теж не виглядали божевільними. Тож у них відбулася гарна розмова", — сказав американський чиновник. Зеленський уперше з 2022 року з'явився на саміті в діловому костюмі.

З іншого боку, за останні два тижні Трамп став відчувати дедалі більше розчарування через небажання Путіна йти на перемир'я та ескалацію атак Росії на Київ та інші міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву за вторгнення в Україну. Глава Кремля нібито повірив у такі погрози на 10%.

Також Фокус писав, що Дональд Трамп має "особливу" секретну зброю проти Кремля, яка може зробити президента Росії Володимира Путіна "беззахисним".