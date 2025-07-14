"Он хочет забрать все": Путин анонсировал Трампу новое наступление РФ в Украине

Инсайдеры сообщили, что о своих планах российский президент рассказал американскому по телефону. И именно после этого Дональд Трамп сменил риторику, относительно Путина, заявив, что "разочарован" им.

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Ожидается, что 14 июля Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, сообщили Axios два источника, знакомых с планами.

Отправка наступательного оружия станет серьезным шагом для президента США, который до недавнего времени заявлял, что предоставит Украине только оборонительное оружие, чтобы избежать эскалации конфликта.

Одним из факторов, убедивших Трампа пойти по этому пути, стал телефонный звонок 3 июля, в котором Путин ясно дал понять, что планирует эскалацию войны в Украине.

Он заявил, что в течение следующих 60 дней предпримет новые усилия по оккупации территории Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые Путин считает своими.

"Он хочет забрать все", — заявил Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после своего разговора с Путиным, по словам осведомленного источника.

После этих бесед планы по поставкам оружия в Украину из США радикально изменились.

Дональд Трамп сообщил журналистам, что оружие, которое он отправит в Украину через европейские страны, будет включать "различные образцы очень современного военного оборудования", в том числе батареи ПВО Patriot.

Он сообщил, что европейские страны "заплатят нам за них 100%. Для нас это будет выгодным бизнесом". И добавил, что "очень разочарован" Путиным из-за его заявлений о желании мира, а затем эскалации нападок на Украину.

Американские, украинские и европейские чиновники надеются, что это оружие изменит траекторию войны и повлияет на расчеты президента России Владимира Путина относительно прекращения огня.

Два источника сообщили, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву. Однако ни один из них не был в курсе окончательного решения.

"Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным", — заявил сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) днем ранее.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Известно, что новая инициатива, которая будет представлена на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, подразумевает, что европейские страны будут платить за произведенное в США оружие , которое будет отправлено в Украину. Схема была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.

Официальные лица США и Украины заявили, что встреча Трампа и Зеленского на саммите была лучшей на данный момент.

"Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор", — сказал американский чиновник. Зеленский впервые с 2022 года появился на саммите в деловом костюме.

С другой стороны, за последние две недели Трамп стал испытывать все большее разочарование из-за нежелания Путина идти на перемирие и эскалации атак России на Киев и другие города.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп угрожал Путину разбомбить Москву за вторжение в Украину. Глава Кремля якобы поверил в такие угрозы на 10%.

Также Фокус писал, что Дональд Трамп имеет "особое" секретное оружие против Кремля, которое может сделать президента России Владимира Путина "беззащитным".