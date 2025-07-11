Сделает Путина "беззащитным": у Дональда Трампа есть "особое оружие" против Кремля, — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп меняет стратегию по обращению с Россией, понимая, что глава Кремля Владимир Путин его "водит за нос". В этой стратегии Трампу может способствовать министр финансов США Скотт Бессент, способный "в полной мере" воспользоваться усиливающейся экономической уязвимостью РФ.

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Бессента считают нестандартным мыслителем и разрушителем, именно он стал ключевой фигурой в торговой войне, которая разгорелась между США и Китаем. Об этом пишет стратегический аналитик военной разведки Ребекка Коффлер в материале для издания The Telegraph.

Тогда Бессенту удалось повлиять на экономический конфликт между странами: в конце концов, Китай таки подписал соглашение с США. Все произошло в частности благодаря "интенсивному экономическому давлению".

Сейчас же от РФ поступают четкие признаки о том, что экономика страны сталкивается со все большими трудностями.

"Инфляция остается высокой, потребительский спрос падает, отечественная промышленность переживает трудности, а бюджет находится под давлением", — говорится в материале.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина еще в начале июля предупреждала о том, что страну ожидают нелегкие времена, как цитирует ее слова издание. В то же время она добавила, что экономика РФ якобы "смогла адаптироваться к некоторым внешним вызовам".

США готовят санкции против Кремля

Сам глава Кремля Владимир Путин будет знать о том, что Дональд Трамп задумал что-то "грандиозное". Он и раньше сигнализировал РФ о том, что для заключения сделки есть ограниченное время, а "последнее предупреждение" прозвучало в пятницу, 4 июля. Тогда, как признался впоследствии сам Трамп, он угрожал Путину в частности новыми санкциями.

"Мы много говорим о санкциях... Он понимает, что это может произойти", — цитирует издание Трампа.

Закон о так называемых "адских санкциях" против РФ, предложенный сенатором Линдси Грэмом, уже рассматривают в США. Согласно ему, любая страна, сотрудничающая с Россией в различных областях, облагается 500-процентными тарифами на все товары и услуги, импортируемые в США.

Учитывая это, Ребекка Коффлер предполагает, что экономика Кремля может не выдержать в случае, если Трамп вместе с Бессентом решат действовать более решительно.

Напомним, 10 июля Reuters сообщило, что Трамп впервые за время второй каденции самостоятельно одобрит пакет военной помощи Украине.

Также 10 июля госсекретарь США Марко Рубио услышал от Сергея Лаврова о "новом подходе" в войне с Украиной, о чем обещал передать Трампу.