Зробить Путіна "беззахисним": у Дональда Трампа є "особлива зброя" проти Кремля, — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп змінює стратегію щодо поводження з Росією, розуміючи, що очільник Кремля Володимир Путін його "водить за носа". У цій стратегії Трампу може сприяти міністр фінансів США Скотт Бессент, що здатний "повною мірою" скористатися економічною вразливістю РФ, що посилюється.

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Бессента вважають нестандартним мислителем та руйнівником, саме він став ключовою фігурою у торгівельній війні, яка розгорілася між США та Китаєм. Про це пише стратегічний аналітик військової розвідки Ребека Коффлер у матеріалі для видання The Telegraph.

Тоді Бессенту вдалося вплинути на економічний конфлікт між країнами: зрештою, Китай таки підписав угоду зі США. Все відбулося зокрема завдяки "інтенсивному економічному тиску".

Наразі ж від РФ надходять чіткі ознаки про те, що економіка країни стикається з дедалі більшими труднощами.

"Інфляція залишається високою, споживчий попит падає, вітчизняна промисловість переживає труднощі, а бюджет перебуває під тиском", — йдеться у матеріалі.

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна ще на початку липня попереджала про те, що країну очікують нелегкі часи, як цитує її слова видання. Водночас вона додала, що економіка РФ нібито "змогла адаптуватися до деяких зовнішніх викликів".

США готують санкції проти Кремля

Сам очільник Кремля Володимир Путін знатиме про те, що Дональд Трамп задумав щось "грандіозне". Він і раніше сигналізував РФ про те, що для укладення угоди є обмежений час, а "останнє попередження" пролунало у п'ятницю, 4 липня. Тоді, як зізнався згодом сам Трамп, він погрожував Путіну зокрема новими санкціями.

"Ми багато говоримо про санкції… Він розуміє, що це може статися", — цитує видання Трампа.

Закон про так звані "пекельні санкції" проти РФ, запропонований сенатором Ліндсі Гремом, вже розглядають у США. Відповідно до нього, будь-яка країна, що співпрацює з Росією у різних галузях, обкладається 500-відсотковими тарифами на всі товари та послуги, які імпортуються до США.

З огляду на це, Ребека Коффлер припускає, що економіка Кремля може не витримати у випадку, якщо Трамп разом із Бессентом вирішать діяти рішучіше.

Нагадаємо, 10 липня Reuters повідомило, що Трамп вперше за час другої каденції самостійно схвалить пакет військової допомоги Україні.

Також 10 липня держсекретар США Марко Рубіо почув від Сергія Лаврова про "новий підхід" у війні з Україною, про що обіцяв передати Трампу.