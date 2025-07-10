Може дійти за кілька днів: Трамп вперше за час другої каденції сам схвалить пакет озброєння для України, — Reuters

Президент США Дональд Трамп вперше з моменту обрання його на посаду сам передасть Києву пакет зброї, що свідчить про новий його інтерес до захисту України. Ця зброя може коштувати близько 300 мільйонів доларів.

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Команда Трампа визначить зброю з американських запасів для відправлення в Україну в межах повноважень президента щодо скорочення озброєнь, якими часто користувався його попередник, Джо Байден, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Такі президентські повноваження на скорочення озброєнь дозволяють очільнику країни брати озброєння зі своїх запасів з метою надання допомоги партнерам у випадку надзвичайних ситуацій.

Одне із цих джерел повідомило, що зброя, надана Трампом у цьому пакеті, може коштувати близько 300 мільйонів доларів.

Досі адміністрація Трампа відправляла лише зброю, яку схвалювала до надання Україні команда експрезидента США Джо Байдена.

Пакет зброї від Трампа: що туди може потрапити

У вівторок, 8 липня, Дональд Трамп пообіцяв відправити Україні негайно 10 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, як повідомило видання Axios.

Додаткове озброєння президент США анонсував задля допомоги Україні у захисті від посилення російського наступу та атак.

"Пакет може включати оборонні ракети Patriot і наступальні ракети середньої дальності, але рішення про точне обладнання ще не прийнято", — повідомило джерело Reuters, зазначивши, що це може відбутися під час зустрічі у четвер.

Зазначається також, що у США залишилося 3,86 мільярда доларів президентських повноважень на надання допомоги Україні. Останній раз Байден виділив 500 мільйонів доларів 9 січня.

Пріоритетами в озброєнні для України, як йдеться у матеріалі, залишаються Patriot та мобільна реактивна артилерія GMLRS. Саме ця зброя може увійти до пакету Трампа, який той вперше ухвалить сам. При цьому запаси цього озброєння розміщені у Європі, через що їх можуть доставити упродовж кількох днів.

Нагадаємо, 10 липня держсекретар США Марко Рубіо несподівано озвучив втрати ЗС РФ на війні з Україною, підкресливши, що Трамп "глибоко стурбований" смертю людей.

Також 10 липня Рубіо почув від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова "новий підхід" до війни з Україною.