"Передам президенту": Рубіо почув від Лаврова "новий підхід" до завершення війни в Україні (відео)

Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявив, що обговорив із російським колегою ідеї щодо врегулювання війни в Україні, які не були озвучені раніше. Він пообіцяв передати результати діалогу президенту США Дональду Трампу.

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Зустріч Рубіо і Лаврова відбулася під час саміту ASEAN (Асоціації держав Південно-Східної Азії) у Малайзії. На пресконференції після зустрічі держсекретар США назвав розмову з Лавровим "відвертою і важливою", втім повторив слова Дональда Трампа про розчарування російською стороною, яка не виявляє гнучкості в перемовинах щодо завершення війни в Україні.

Марко Рубіо розповів про результати своєї розмови з Сергієм Лавровим. На відео з 2:10.

За словами Марко Рубіо, США мають побачити "дорожню карту" щодо врегулювання російсько-української війни.

Також він розповів, що адміністрація президента Дональда Трампа обговорює з Сенатом США майбутній законопроєкт про антиросійські санкції. Рубіо зазначив, що американська сторона розчарована відсутністю значного прогресу в мирних переговорах.

"Я висловив те, що президент казав публічно: ми присвятили багато часу й енергії цьому питанню, та прогресу було досягнуто недостатньо", — сказав журналістам державний секретар США.

Він додав, що РФ запропонувала під час зустрічі в Малайзії "новий та відмінний підхід", втім не уточнив, у чому саме він полягав.

"Я б не назвав це чимось, що гарантує мир, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", — передають слова Марко Рубіо журналісти SkyNews.

Журналістка Кайлі Етвуд в мережі Х зазначила, що перед початком зустрічі Марко Рубіо і Сергія Лаврова жоден із дипломатів не надав журналістам коментарів, а Рубіо після вигукнутого одним із репортерів запитання "підморгнув Лаврову".

Журналістка заявила, що Марко Рубіо "підморгнув" Сергію Лаврому перед початком зустрічі Фото: скриншот

Зустріч Рубіо і Лаврова: заява МЗС РФ

В Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що розмова Рубіо і Лаврова стосувалася "врегулювання навколо України", ситуації в Ірані та Сирії та низки інших міжнародних проблем, а також відновлення російсько-американського економічного та гуманітарного співробітництва, зокрема прямого авіаційного сполучення.

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс 9 липня підтвердила відновлення постачань Україні зброї після паузи, пов'язаної зі стандартною процедурою.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Марко Рубіо проводили телефонну розмову 2 червня. Тоді Рубіо "поспівчував" Росії через інциденти на залізниці.

12 червня Марко Рубіо опублікував привітання з Днем Росії на сайті Держдепу.