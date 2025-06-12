Рубіо опублікував привітання з Днем Росії: в Україні не забарились з власним

У Держдепі США висловили підтримку росіянам і згадали про їхнє «світле майбутнє». В українському ЦПД уточнили деякі деталі, не згадані в американській заяві.

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Заява державного секретаря США Марко Рубіо для преси з приводу Дня Росії з’явилась на сайті Держдепу 12 червня.

"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем Росії. Сполучені Штати залишаються відданими підтримці російського народу, який продовжує реалізовувати своє прагнення до світлого майбутнього", — заявив Рубіо.

Він зазначив, що США також "користуються нагодою" для підтвердження прагнення до "конструктивної взаємодії" з Москвою задля досягнення тривалого миру між Росією й Україною.

"Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між нашими країнами", — додав держсекретар.

На це відреагував керівник українського Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

"Мільйон втрат росіян у війні з Україною. Ось таке прагнення народу Росії "до світлого майбутнього". З днем", — написав він.

Нагадаємо, 12 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські втрати у живій силі перевищили мільйон осіб. Командування наголосило, що усіх цих людей було знищено й скалічено "через хворі імперські амбіції".

Президент Володимир Зеленський 11 червня запевнив, що очільник Кремля Володимир Путін "не хоче закінчувати війну". Він наголосив, що росіянам подають обстріли як помсту задля підтримки "вогню ненависті", а участь Москви у перемовинах пов’язана лише зі страхом перед санкціями.