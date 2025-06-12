Втрати ЗС РФ у живій силі перевищили мільйон, — Генштаб (інфографіка)

Ворожі втрати у танках наближаються до 11 тисяч одиниць. Також Сили оборони позбавили країну-агресорку вже понад 400 літаків.

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Про це відомо з ранкового зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 12 червня.

Загалом бойові втрати Росії у період з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно склали:

особовий склад — приблизно 1000340 (+1140) осіб;

танки — 10933 (+6);

бойові броньовані машини — 22786 (+3);

артилерійські системи — 29063 (+47);

РСЗВ — 1413 (+0);

засоби ППО — 1184 (+1);

літаки — 416 (+0);

гелікоптери — 337 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40435 (+138);

крилаті ракети — 3337 (+0);

кораблі / катери — 28 (+0);

підводні човни — 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 51715 (+136) одиниць;

спеціальна техніка — 3914 (+0) одиниць.

На круглу цифру відреагував військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Вітаю всіх", — написав він.

Генштаб також опублікував відео до мільйонних втрат, присвячене ціні, яку платила Росія за участь у конфліктах протягом своєї історії.

"Мільйон знищених та покалічених через хворі імперські амбіції. І це — не остаточна цифра. Ми не святкуємо втрати ворога. Але чим менше окупантів на нашій землі, тим швидше ми звільнимо свої території", — наголосило командування.

Нагадаємо, військовослужбовці 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби" збили БПЛА "КУБ-2" за допомогою дронів-перехоплювачів. Фокус розібрався, на що здатний цей російський безпілотник.

9 червня у Генштабі ЗСУ повідомили про ураження ворожих літаків на аеродромі "Саваслейка". Звідти регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Під ударом опинились "пташки" МіГ-31 та Су-30/34.