Потери ВС РФ в живой силе превысили миллион, — Генштаб (инфографика)

Вражеские потери в танках приближаются к 11 тысячам единиц. Также Силы обороны лишили страну-агрессора уже более 400 самолетов.

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Об этом известно из утренней сводки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 12 июня.

В целом боевые потери России в период с 24.02.22 по 12.06.25 ориентировочно составили:

личный состав — примерно 1000340 (+1140) человек;

танки — 10933 (+6);

боевые бронированные машины — 22786 (+3);

артиллерийские системы — 29063 (+47);

РСЗВ — 1413 (+0);

средства ПВО — 1184 (+1);

самолеты — 416 (+0);

вертолеты — 337 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40435 (+138);

крылатые ракеты — 3337 (+0);

корабли/катера — 28 (+0);

подводные лодки — 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны — 51715 (+136) единиц;

специальная техника — 3914 (+0) единиц.

На круглую цифру отреагировал военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Поздравляю всех", — написал он.

Генштаб также опубликовал видео к миллионным потерям, посвященное цене, которую платила Россия за участие в конфликтах на протяжении своей истории.

"Миллион уничтоженных и искалеченных из-за больных имперских амбиций. И это — не окончательная цифра. Мы не празднуем потери врага. Но чем меньше оккупантов на нашей земле, тем быстрее мы освободим свои территории", — подчеркнуло командование.

Напомним, военнослужащие 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" сбили БПЛА "КУБ-2" с помощью дронов-перехватчиков. Фокус разобрался, на что способен этот российский беспилотник.

9 июня в Генштабе ВСУ сообщили о поражении вражеских самолетов на аэродроме "Саваслейка". Оттуда регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Под ударом оказались "птички" МиГ-31 и Су-30/34.