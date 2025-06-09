На аэродроме "Саваслейка" поражены самолеты РФ: в Генштабе раскрыли детали

Ночью на 9 июня в России было громко, среди пораженных целей — вражеская авиация. Самолеты были размещены на аэродроме, откуда регулярно взлетают носители "Кинжалов" для обстрелов Украины.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удар нанесли подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны. Целью стал аэродром "Саваслейка", расположенный в Нижегородской области РФ.

"Российский агрессор использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал"", — подчеркнуло командование.

Предварительно, в результате атаки были поражены две единицы вражеской авиации. Вероятно, под ударом оказались самолеты МиГ-31 и Су-30/34. В Генштабе добавили, что уточняют результаты боевой работы, и пообещали, что "дальше будет".

В Минобороны РФ лишь проинформировали, что в течение ночи российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили над Нижегородской областью 13 беспилотников.

Напомним, также ночью на 9 июня беспилотники атаковали завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Местные сообщали о "двух мощных звуках, похожих на взрыв" и последующем пожаре.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по объекту российского ВПК, сообщив о попадании как минимум двух БПЛА и "масштабном пожаре". Глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил о прекращении работы на предприятии. Стало известно, как именно этот завод помогал оккупантам.