Дроны разбомбили завод в Чебоксарах, который производит электрооборудование для ВС РФ (видео)
В ночь на 9 июня ударные беспилотники поразили завод "ВНИИР-Прогресс", который специализируется на разработке и производстве электрооборудования
Видео, на котором зафиксирован момент прилета по заводу, обнародовано в телеграмм-канале "Exilenova+".
В то же время местные паблики Чебоксар пишут, что около 3 ночи в городе раздались "два мощных звука, похожие на взрыв".
"Клубы черного дыма встали над городом. До этого предшествовал громкий звук мотора", — говорится в сообщении.
Глава Чувашии Олег Николаев не комментировал атаки дронов на завод в Чебоксарах.
На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала информацию об ударе по российскому предприятию.
Напомним, в ночь на 8 июня дроны атаковали химкомбинат "Азот" в Тульской области.
7 июня Силы обороны вдребезги разнесли локомотив с техникой РФ.