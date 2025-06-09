Дроны разбомбили завод в Чебоксарах, который производит электрооборудование для ВС РФ (видео)

В ночь на 9 июня ударные беспилотники поразили завод "ВНИИР-Прогресс", который специализируется на разработке и производстве электрооборудования

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Видео, на котором зафиксирован момент прилета по заводу, обнародовано в телеграмм-канале "Exilenova+".

В то же время местные паблики Чебоксар пишут, что около 3 ночи в городе раздались "два мощных звука, похожие на взрыв".

"Клубы черного дыма встали над городом. До этого предшествовал громкий звук мотора", — говорится в сообщении.

Глава Чувашии Олег Николаев не комментировал атаки дронов на завод в Чебоксарах.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала информацию об ударе по российскому предприятию.

Напомним, в ночь на 8 июня дроны атаковали химкомбинат "Азот" в Тульской области.

7 июня Силы обороны вдребезги разнесли локомотив с техникой РФ.