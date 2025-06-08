"Там горит завод": дроны атаковали химкомбинат "Азот" в Тульской области (видео)

В ночь на 8 июня ударные беспилотники ударили по химическому заводу "Азот" в Новомосковске Тульской области РФ.

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Об этом сообщило российское издание Astra.

"Жители слышали от пяти до восьми взрывов. Местные телеграмм-каналы пишут, что один из беспилотников попал в химкомбинат "Азот", — говорится в сообщении.

Издание также обнародовало видео, на котором видно пожар. Мужской голос за кадром подтверждает, что удар пришел именно по химкомбинату.

"У нас там горит завод", — говорит мужчина.

Отметим, что завод "Азот" — предприятие, расположенное на северной окраине города Новомосковска под Тулой. Расстояние до Украины — 350 км на юго-запад, до Москвы — 200 км на север, до Тулы — 40 км на северо-запад.

Расстояние от Украины до завода "Азот" Фото: скриншот

"Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих предприятий в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

Завод выпускает минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особой чистоты азотную кислоту, аргон, метанол".

С 2002 года НАК "Азот" входит в состав холдинга "Еврохим".

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке дронов на завод "Азот".

Напомним, 24 мая дроны уже атаковали завод "Азот" под Тулой. Тогда БПЛА попали в баки с химикатами.

7 июня Силы обороны вдребезги разнесли локомотив с техникой РФ.