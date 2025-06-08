"Там горить завод": дрони атакували хімкомбінат "Азот" в Тульській області (відео)

У ніч на 8 червня ударні безпілотники вдарили по хімічному заводу "Азот" у Новомосковську Тульської області РФ.

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Про це повідомило російське видання Astra.

"Жителі чули від п'яти до восьми вибухів. Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників влучив у хімкомбінат "Азот", — йдеться у повідомленні.

Видання також оприлюднило відео, на якому видно пожежу. Чоловічий голос за кадром підтверджує, що удар прийшов саме по хімкомбінату.

"У нас там горить завод", — говорить чоловік.

Зазначимо, що завод "Азот" — підприємство, розташоване на північній околиці міста Новомосковська під Тулою. Відстань до України — 350 км на південний захід, до Москви — 200 км на північ, до Тули — 40 км на північний захід.

Відстань від України до заводу "Азот" Фото: скриншот

"Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим вітчизняним виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних підприємств у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.

Завод випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану та особливої чистоти азотну кислоту, аргон, метанол".

З 2002 року НАК "Азот" входить до складу холдингу "Єврохім".

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації про атаку дронів на завод "Азот".

Нагадаємо, 24 травня дрони вже атакували завод "Азот" під Тулою. Тоді БПЛА влучили у баки з хімікатами.

7 червня Сили оборони вщент рознесли локомотив з технікою РФ.