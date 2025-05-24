Вибухівка та пальне для ракет: дрони атакували завод "Азот" під Тулою, влучили у баки з хімікатами

Зграя українських дронів дістала до заводу "Азот" у місті Новомосковськ Тульської області, розташованому за 350 км від України. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджено резервуари з хімікатами, над територією здійнявся стовб диму, а місцева адміністрація оголосила евакуацію з трьох населених пунктів.

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Про наслідки атаки дронів на РФ, яка сталась в ніч на 24 травня, написало росЗМІ Astra.

Близько 14 год 24 травня росЗМІ опублікували серію відео, знятих, ймовірно, неподалік від міста Новомосковськ, у якому працює завод "Новомосковської акціонерної компанії "Азот" (НАК АЗОТ). Росіяни показали територію заводу, охоплену сіро-жовтим димом, і заявили, що сталось влучання по хімкомбінату. При цьому один зі свідків заявив, що хмара іде у бік Москви. Astra дослідило записи й зробило висновок, що отримали пошкодження три точки — цехи "Аммиак-2", "Карбамид-2" та Цех-5А.

У Telegram-каналі Exilenova+ провели геолокацію точок, у яких здійнявся дим, та точок зйомки. З'ясувалось, що координати точки можливого ураження на НАК АЗОТ 54.08919610, 38.19051694. Вказано, що саме у цій точці розташовано один з двох агрегатів для переробки метанолу М-300 (метиловий спирт, отруйний для людини): потужність кожного — 150 тис. тонн на рік.

Атака дронів на РФ - точки влучання на заводі "Азот" у Новомосковську Фото: Exilenova+

Удар по заводу підтвердив також губернатор Тульської області Дмитро Міляєв. Зі слів російського чиновника, засоби ППО ЗС РФ начебто збили усі безпілотники, які дістались до підприємства. Втім, уламки пристроїв пошкодили "трубопровід з природним газом", також відшукали пробиті ємності з кислотою. У соцмережах росіяни написали, що почалась евакуація з трьох сіл: Грицове, Прохорівка та Орлівка. При цьому губернатор заявив, що моніторингові служби шкідливих речовин у повітрі не виявили.

Завод "Азот" — підприємство, розташоване на північній околиці міста Новомосковська під Тулою. Відстань до України — 350 км на південний захід, до Москви — 200 км на північ, до Тули — 40 км на північний захід.

Атака дронів на РФ - яка відстань до заводу "Азот" у Новомосковську Фото: Google Maps

Завод випускає добрива, і належить до холдингу "Еврохим". У 2018 році на порталі корпорації розповіли про модернізацію цехів, які почали виробляти два види аміачної селітри для виготовлення вибухівки (емульсійних вибухових речовин та аміачно-селітерних вибухових речовин). Модернізацію провели за підтримки нідерландської компанії Stamicarbon. У тому ж році Україна наклала санкції на НАК АЗОТ. Вдень 24 травня про удар по заводу під Тулою також написав глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Зі слів посадовця, для війни придатні три види продукції НАК АЗОТ: аміачна селітра (вибухівка), метанол (пальне, ракетне пальне), аргон (у металургії при зварюванні).

Атака дронів на РФ - як виглядає завод "Азот" у Новомосковську Фото: З відкритих джерел Атака дронів на РФ - резервувари на заводі "Азот" у Новомосковську Фото: З відкритих джерел

Атака дронів на РФ — деталі

Зазначимо, 21 травня після масованої атаки дронів на РФ загорівся Болхівський завод в Орловській області. На відео з місця подій показали кадри займання на території підприємства, яке займається випуском радіоелектроніки для ракет "Іскандер" ЗС РФ.

Нагадуємо, 23 травня Міноборони РФ повідомило про атаку дронів на 13 російських регіонів, через яку на пів доби були закриті аеропорти навколо Москви.