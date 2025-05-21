Випускає електроніку для РЕБ: дрони атакували Болхівський завод в Орловській області РФ (відео)
В ніч на 21 травня відбулась атака дронів на Російську Федерацію, внаслідок чого загорівся завод напівпровідникових приладів у місті Болхов Орловської області. Місцеві жителі нарахували вісім прильотів, у кількох точках почались пожежі.
Про нічну атаку дронів на російський завод написали у Telegram-каналі Exilenova+, інформацію підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков.
Інформація про атаку дронів на військовий об'єкт РФ з'явилась у мережі о 5:29 21 травня. На відео від місцевих жителів чути скарги через наліт безпілотників. Також є звуки мотора БПЛА та вибухів. Тим часом росіяни говорять, що можливе влучання по заводу і нарахували вісім прильотів. У каналі зауважили, що ідеться про Болхівський завод напівпровідникових приладів — АТ "БЗПП". На фото — пожежі, які спалахнули у поки що негеолокованому районі населеного пункту.
Кличков підтвердив нічну атаку дронів на Орловську область. Губернатор заявив, що протягом доби регіон начебто атакували 37 БПЛА. З його слів, усі пристрої збили російські засоби ППО. Чиновник запевнив, що ніхто не поранений та немає руйнувань.
Міноборони РФ поки не публікувало нічний звіт про атаку дронів на російську територію. Сили оборони України також не коментували ситуацію, яка склалась на заводі у Болхово.
Атака дронів на РФ — деталі
Болховський завод напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП") — підприємство, яке випускає радіоелектроніку для російського військово-промислового комплексу. Продукція — мікросхеми, напівпровідникові елементи, індикатори, мікрозбірки, "вічні батарейки" тощо. Електроніки потім використовується для засобів РЕБ, систем зв'язку та управління. Підприємство випускає до 3 млн од. продукції щороку і на ньому працює понад 700 робітників. На порталі заводу вказано, що адреса АТ "БЗПП" — вул. Василя Єрмакова, 17, Болхов. Орієнтовні координати корпусів — 53.44062, 36.01513. Відстань до України — близько 200 км, показує карта проєкту DeepState.
Зазначимо, 7 травня відбулась масова атака дронів на РФ, під час якої могли постраждати кілька оборонних підприємств. Звуки вибухів чули жителі Саранська, Тули, на аеродромі в Кубинці під Москвою. На фото та відео з місць ударів показали стовпи диму над кількома саранськими підприємствами — "Хіммаш", "Оптоволоконні системи", механічний завод, "Саранськкабель-Оптика" та інші. В Тулі, ймовірно, загорілись будівлі АТ "Конструкторське бюро приладобудування", причетного до виготовлення високоточної зброї. На аеродромі було гучно на злітних смугах з літаками Міг-29 та Су-35, які саме готувались до параду у Москві.
Нагадуємо, 19 травня СБУ повідомила про комбіновану атаку морських та повітряних дронів на "вишки Бойка". 11 березня безпілотники долетіли до цілей у Москві: над російською столицею здійнялись стовпи чорного диму.