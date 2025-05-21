Випускає електроніку для РЕБ: дрони атакували Болхівський завод в Орловській області РФ (відео)

В ніч на 21 травня відбулась атака дронів на Російську Федерацію, внаслідок чого загорівся завод напівпровідникових приладів у місті Болхов Орловської області. Місцеві жителі нарахували вісім прильотів, у кількох точках почались пожежі.

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Про нічну атаку дронів на російський завод написали у Telegram-каналі Exilenova+, інформацію підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Інформація про атаку дронів на військовий об'єкт РФ з'явилась у мережі о 5:29 21 травня. На відео від місцевих жителів чути скарги через наліт безпілотників. Також є звуки мотора БПЛА та вибухів. Тим часом росіяни говорять, що можливе влучання по заводу і нарахували вісім прильотів. У каналі зауважили, що ідеться про Болхівський завод напівпровідникових приладів — АТ "БЗПП". На фото — пожежі, які спалахнули у поки що негеолокованому районі населеного пункту.

Кличков підтвердив нічну атаку дронів на Орловську область. Губернатор заявив, що протягом доби регіон начебто атакували 37 БПЛА. З його слів, усі пристрої збили російські засоби ППО. Чиновник запевнив, що ніхто не поранений та немає руйнувань.

Атака дронів на РФ - губернатор Орловської області про удар 21 травня Фото: Скриншот

Міноборони РФ поки не публікувало нічний звіт про атаку дронів на російську територію. Сили оборони України також не коментували ситуацію, яка склалась на заводі у Болхово.

Атака дронів на РФ — деталі

Болховський завод напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП") — підприємство, яке випускає радіоелектроніку для російського військово-промислового комплексу. Продукція — мікросхеми, напівпровідникові елементи, індикатори, мікрозбірки, "вічні батарейки" тощо. Електроніки потім використовується для засобів РЕБ, систем зв'язку та управління. Підприємство випускає до 3 млн од. продукції щороку і на ньому працює понад 700 робітників. На порталі заводу вказано, що адреса АТ "БЗПП" — вул. Василя Єрмакова, 17, Болхов. Орієнтовні координати корпусів — 53.44062, 36.01513. Відстань до України — близько 200 км, показує карта проєкту DeepState.

Атака дронів на РФ - відстань від АТ "БЗПП" до України Фото: DeepState

Зазначимо, 7 травня відбулась масова атака дронів на РФ, під час якої могли постраждати кілька оборонних підприємств. Звуки вибухів чули жителі Саранська, Тули, на аеродромі в Кубинці під Москвою. На фото та відео з місць ударів показали стовпи диму над кількома саранськими підприємствами — "Хіммаш", "Оптоволоконні системи", механічний завод, "Саранськкабель-Оптика" та інші. В Тулі, ймовірно, загорілись будівлі АТ "Конструкторське бюро приладобудування", причетного до виготовлення високоточної зброї. На аеродромі було гучно на злітних смугах з літаками Міг-29 та Су-35, які саме готувались до параду у Москві.

Нагадуємо, 19 травня СБУ повідомила про комбіновану атаку морських та повітряних дронів на "вишки Бойка". 11 березня безпілотники долетіли до цілей у Москві: над російською столицею здійнялись стовпи чорного диму.