Закрито аеропорти, чути вибухи: дрони атакують Москву, що відомо (фото, відео)

РосЗМІ повідомляють про трьох постраждалих, а Міноборони РФ відзвітувало про 337 збитих безпілотників.

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Москву і Помосков'я масово обстрілюють невідомі безпілотники. Повідомляється, що пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Аеропорти Жуковський, Домодєдово, Внуково і Шереметьєво закриті. Що є метою повітряного нальоту — невідомо. Про це пишуть росЗМІ та Telegram-канали.

Невідомі дрони атакували Москву

Атака почалася близько четвертої години ранку. У Домодєдово дрон упав на парковку "Міраторга", там загорілися автомобілі. Повідомляють, що охоронець парковки загинув.

Під час атаки постраждали вісім осіб. Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов повідомляв про трьох постраждалих.

Невідомі дрони атакували Москву

Дрони пошкодили багатоквартирні та приватні будинки у Видному, котеджному селищі Високий Берег і на Домодєдовській вулиці в Москві.

Чорний дрон у Підмосков'ї Фото: Соцмережi

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що на підльоті до Москви було збито 73 безпілотники. Раніше він повідомляв про 69 збитих дронів. Водночас Міноборони РФ уже відзвітувало про 337 збитих безпілотників над територією країни-агресора: найбільше безпілотників було збито над Курською (126), Московською (91), Брянською (38) і Бєлгородською (25) областями.

Чорний дрон у Підмосков'ї Фото: Соцмережi

Тим часом атака триває і жителі селищ Раменський і Жуковський повідомляють про невідомі дрони, що летять у бік Москви.

Нагадаємо, 10 березня в Генштабі ЗСУ розповіли про дві успішні атаки на російські НПЗ у Рязанській і Самарській областях. На обох нафтопереробних заводах виробляли авіапаливо для військових літаків ЗС РФ, які атакують Україну.