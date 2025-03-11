Закрыты аэропорты, слышны взрывы: дроны атакуют Москву, что известно (фото, видео)

РосСМИ сообщают о трех пострадавших, а Минобороны РФ отчиталось о 337 сбитых беспилотниках.

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Москву и Помосковье массово аткуют неизвестные беспилотники. Сообщается, что повреждены частные и многоквартирные дома. Аэропорты Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево закрыты. Что является целью воздушного налета – неизвестно. Об этом пишут росСМИ и Telegram-каналы.

Неизвестные дроны атаковали Москву

Атака началась около четырех часов утра. В Домодедово дрон упал на парковку "Мираторга", там загорелись автомобили. Сообщается, что охранник парковки погиб.

При атаке пострадали восемь человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о троих пострадавших.

Неизвестные дроны атаковали Москву

Дроны повредили многоквартирные и частные дома в Видном, коттеджном поселке Высокий Берег и на Домодедовской улице в Москве.

Черный дрон в Подмосковье Фото: Соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве были сбиты 73 беспилотника. Ранее он сообщал о 69 сбитых дронах. При этом Минобороны РФ уже отчиталось о 337 сбитых беспилотниках над территорией страны-агрессора: больше всего беспилотников было сбито над Курской (126), Московской (91), Брянской (38) и Белгородской (25) областями.

Черный дрон в Подмосковье Фото: Соцсети

Тем временем атака продолжается и жители поселков Раменский и Жуковский сообщают о неизвестных дронах, летящих в сторону Москвы.

Напомним, 10 марта в Генштабе ВСУ рассказали о двух успешных атаках на российские НПЗ в Рязанской и Самарской областях. На обоих нефтеперерабатывающих заводах производили авиатопливо для военных самолетов ВС РФ, которые атакуют Украину.